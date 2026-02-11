Asociația Ramses a făcut un anunț important, în plin scandal cu UDMR, partid care a propus proiectul de lege ce ar fi permis firmelor private să captureze câini de pe stradă și să îi bage în adăposturi pentru ca, mai apoi, să fie eutanasiați, totul pentru sume importante de bani.

Proiectul de lege care ar fi permis firmelor private să captureze câini, scos de pe ordinea de zi

Potrivit postării asociației, în plenul Senatului s-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului, ceea ce înseamnă că acesta nu va fi votat.

„Asta înseamnă un lucru clar: vocea oamenilor contează. Presiunea publică, mesajele, distribuirea informației, implicarea, toate au făcut diferența. Când suntem mulți, nu pot decide peste capetele noastre. Dar atenție: nu este finalul. Este doar un pas.

Hingherii și cei care văd animalele ca pe un contract sau o sursă de bani nu renunță ușor. Tocmai de aceea trebuie să rămânem uniți, informați și activi. Astăzi am demonstrat ceva important: Suntem mai mulți. Și când ne implicăm, ei încep să piardă teren. Nu plecăm. Nu abandonăm”, este postarea de pe Facebook.

În urma depunerii acestui proiect de lege, ce propune modificarea și completarea legii privind câinii fără stăpân (OUG nr. 155/2001), mai multe asociații s-au sesizat cu privire la posibilele abuzuri ce pot apărea în urma noilor reglementări. Printre altele, proiectul propune impunerea tuturor adăposturilor supraveghere ideo 24/7 și publicare online a imaginilor cu câinii capturați, pentru transparență și creștere a șanselor de adopție, stabilirea unor reguli mai clare privind capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân și permiterea asociațiilor și operatorilor specializați să captureze câinii fără stăpân în județele unde operează și să îi predea adăposturilor înregistrate.

Mai multe ONG-uri și persoane influente în online din domeniul bunăstării animalelor au acuzat că firmele private care contractează capturarea și eutanasierea câinilor urmăresc profitul, și nu rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. După toate aceste contestări, proiectul de lege a fost retras de pe ordinea de zi a Senatului și retrimis la comisii pentru analiză.

ONG-urile pentru animale, mândre de reușită

Și Kola Kariola a anunțat această reușită a iubitorilor de animale, însă victoria totală este încă departe.

„Astăzi este o victorie uriașă pentru protecția animalelor din România. Proiectul inițiat de UDMR, care ar fi permis firmelor private să captureze câini din orice colț al țării, a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentul României și retrimis la comisii. Este dovada clară că presiunea publică funcționează. Este dovada că vocea societății civile contează. Este dovada că atunci când suntem uniți, putem opri inițiative periculoase.

Nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat la Suraia, la Vetmedan și în multe alte adăposturi private care funcționează pe contracte cu primăriile, pe bani publici. Verificările trebuie să vizeze modul în care au fost atribuite contractele; legalitatea cheltuirii banilor publici; respectarea legislației privind protecția animalelor; condițiile din adăposturile private care au contracte pe bani publici, dar și din cele publice aparținând UAT-urilor.

Responsabilitatea nu dispare prin delegare. Banii publici implică transparență. Protecția animalelor nu este negociabilă. Astăzi am demonstrat că suntem o forță. Haideți să rămânem uniți și să nu mai permitem perpetuarea unor practici care compromit atât legea, cât și umanitatea noastră”, a scris Asociația Kola Kariola pe Facebook.

