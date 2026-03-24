Serval african scăpat pe străzile unui oraș din Olanda: Poliția publică fotografii și cere informații despre proprietar

Claudiu Surmei 24 martie 0 comentarii
Serval african cu zgardă Sursa foto: Instagram / politie_westbetuwe

Poliția din Olanda avertizează locuitorii să fie atenți după ce un serval african a fost văzut liber în provincia Gelderland.

Servalul a fost surprins în Haaften purtând zgardă

Poliția din West Betuwe a postat pe rețelele sociale o fotografie cu animalul surprins în orașul Haaften. Imaginea arată servalul purtând o zgardă, ceea ce îi face pe polițiști să creadă că ar fi un animal de companie scăpat, notează UPI.

Deși deținerea servalilor a fost interzisă în Olanda în iulie 2024, persoanele care aveau aceste animale înainte de noile reguli au putut să le păstreze.

Autoritățile cer locuitorilor să raporteze imediat orice apariție a servalului și încearcă să identifice proprietarul animalului.

Vaticanul anunță că pacienții catolici pot primi transplanturi de organe de la animale

Topul celor mai inteligente rase de câini: Patrupedul care ocupă primul loc

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

