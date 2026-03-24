Poliția din Olanda avertizează locuitorii să fie atenți după ce un serval african a fost văzut liber în provincia Gelderland.

Servalul a fost surprins în Haaften purtând zgardă

Poliția din West Betuwe a postat pe rețelele sociale o fotografie cu animalul surprins în orașul Haaften. Imaginea arată servalul purtând o zgardă, ceea ce îi face pe polițiști să creadă că ar fi un animal de companie scăpat, notează UPI.

Deși deținerea servalilor a fost interzisă în Olanda în iulie 2024, persoanele care aveau aceste animale înainte de noile reguli au putut să le păstreze.

Autoritățile cer locuitorilor să raporteze imediat orice apariție a servalului și încearcă să identifice proprietarul animalului.

