Sfaturi pentru îngrijirea animalelor în sezonul rece de la IPJ Ialomița: „Animalele nu pot cere ajutor, dar putem fi vocea lor” (VIDEO)

Polițiștii Biroului Protecția Animalelor din cadrul IPJ Ialomița oferă sfaturi pentru îngrijirea animalelor în sezonul rece. Alături de mai multe necuvântătoare, aceștia explică ce ar trebui să facem pentru a le proteja de pericolul temperaturilor scăzute.

Sfaturi pentru îngrijirea animalelor în sezonul rece de la IPJ Ialomița

Într-un video publicat pe pagina de Facebook a instituției, oamenii legii au prezentat pe scurt cele mai eficiente metode prin care ne putem proteja prietenii blănoși atunci când vremea este potrivnică.

„Iarna aduce provocări mari pentru prietenii noștri necuvântători. Poate pentru noi este un anotimp rece, dar pentru animale poate fi o luptă pentru supraviețuire.

Asigurați un adăpost corespunzător, ferit de vânt, umezeală și temperaturi extreme. De asemenea, hrana trebuie să fie de bună calitate, iar apa trebuie schimbată ori de câte ori este nevoie.

Acordați atenție sporită animalelor vulnerabile: pui, animale în vârstă sau chiar bolnave. Protejarea animalelor este o responsabilitate morală și legală. Orice situație de pericol poate fi semnalată autorităților. Animalele nu pot cere ajutor, dar putem fi vocea lor”, au transmis polițiștii printr-un filmuleț ce are drept scop conștientizarea pericolelor la care animalele sunt expuse în sezonul de iarnă.

