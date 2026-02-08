Și-a dat viața pentru câinele ei. O femeie din Spania a murit înghițită de ape, după ce a refuzat să-și abandoneze animalul de companie / Două zile de doliu în comunitate

O femeie a murit înghițită de apele învolburate ale unui râu din Spania, după ce a reușit să își salveze câinele. Carolina Casado sau Caro, așa cum o numeau apropiații, era profesoară de yoga în Sayalonga, Malaga. Aceasta și-a pierdut viața miercuri, 4 februarie 2026, în încercarea de a-și salva una dintre cățelușe, Rizza, din apele învolburate ale râului Turvilla, scrie El Mundo.

Caro a murit înghițită de apele unui râu, după ce a reușit să-și salveze câinele

Carolina s-a aruncat în apă să-și salveze câinele, dar nu a mai reușit să ajungă la mal. Tragedia s-a petrecut la apus, în timp ce Caro ieșise la plimbare cu cele două cățelușe și o prietenă pe malurile râului Turvilla, într-o zonă pe care o frecventa aproape zilnic, a declarat fratele ei, José Luis, pe Facebook.

Din cauza ploilor abundente din ultimele săptămâni, râul avea un debit neobișnuit de mare. În momentul în care Rizza a căzut în apă, Caro nu a ezitat să sară ca să o salveze. A reușit să-și aducă patrupedul la mal, însă ea nu a mai ieșit. Din nefericire, curajul i-a adus sfârșitul, iar trupul ei a fost luat de apele râului.

Două zile de căutări intense

„Este una dintre fetele mele, una dintre tovarășele mele de drum”, a scris Caro pe rețelele sociale despre cele două cățelușe ale ei înainte de tragedie. Prietena care o însoțea la plimbare a alertat imediat serviciile de urgență. Echipele de salvare ale Gărzii Civile, inclusiv Grupul Special de Activități Subacvatice (GEAS), Serviciul de Protecție a Naturii (SEPRONA), un elicopter și o dronă au participat la căutări. Localnicii din Sayalonga s-au alăturat, de asemenea, eforturilor salvatorilor.

Pe 6 februarie, după două zile de căutări intense, trupul neînsuflețit al lui Caro a fost găsit la un kilometru distanță de locul unde intrase ultima dată în apă. Vineri au fost mobilizați și câinii de căutare ai serviciului chinologic al Gărzii Civile, precum și echipa de salvare montană GREIM.

Doliu în memoria Carolinei

Carolina Casado s-a născut în Torremolinos, dar de mai bine de 10 ani locuia în Sayalonga împreună cu partenerul ei. Primăria a decretat doliu pentru două zile, de sâmbătă, 7 februarie, ora 0.00, și până duminică, 8 februarie, ora 23.59. Sâmbătă, localnicii s-au adunat în piața principală a satului pentru a păstra un minut de reculegere în memoria ei.

„Era o persoană care nu a ezitat să-și riște viața pentru cineva drag”, a precizat fratele său, José Luis. Potrivit presei spaniole, Caro era cunoscută pentru dragostea ei față de natură și animale, precum și pentru devotamentul său față de cele două cățelușe ale sale.