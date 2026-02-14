Surprinzător sau nu, dar și câinele tău simte melancolia de iarnă, atunci când zilele sunt mai scurte, vremea închisă și plimbările sub soare aproape lipsesc. Proprietarii de animale ar trebui să știe cum să recunoască semnele acestei astenii.

Semnele că și câinele tău simte melancolia iernii

Un stăpân atent, afectat la rândul său de aceste schimbări sezoniere, va observa atunci când câinele care înainte alerga frenetic prin casă, dintr-o dată stă leneș în pat, fără chef de nimic, iar pisică ce în mod normal venea după omul său prin toată casa, acum stă ghemuită într-un colț ore în șir.

În multe cazuri, aceste schimbări sunt doar răspunsuri naturale la zile mai scurte. Dar, uneori, simptomele pot fi mai îngrijorătoare. Diferență stă în observarea simptomelor și la modalități țintite de susținere a stării de spirit și a energiei animalului de companie.

„Câinii și pisicile pot experimenta schimbări sezoniere ale dispoziției și comportamentului, deși nu sunt diagnosticați cu tulburare afectivă sezonieră precum oamenii. Orele de lumină mai scurte pot modifica hormoni precum melatonina și serotonina, ducând la creșterea somnului, niveluri de activitate mai scăzute, joc redus sau retragere comportamentală ușoară, în special toamna și iarna”, explică Dr. Michelle Dulake, medic veterinar specializat în abordări științifice și curate pentru bunăstarea animalelor de companie, pentru marthasteward.com.

Cum să identifici simptomele

Deși normale și temporare, este foarte important să acorzi atenție la lucrurile tipice ale animalului pentru a putea face diferența. Dr. Dulake explică:

Dorm considerabil mai mult sau renunță la joacă: „Creșterea somnului sau reticența de a se implica în joacă, plimbări sau interacțiune socială”;

„Creșterea somnului sau reticența de a se implica în joacă, plimbări sau interacțiune socială”; Entuziasmul lor scade: „ O scădere a entuziasmului pentru activitățile de care animalul de companie se bucură în mod normal”;

O scădere a entuziasmului pentru activitățile de care animalul de companie se bucură în mod normal”; Și-au pierdut pofta de mâncare sau se îngrașă: „Uneori, animalele de companie mănâncă mai mult sau încep să se îngrașe pentru că fac plimbări mai scurte pe vreme rece”;

„Uneori, animalele de companie mănâncă mai mult sau încep să se îngrașe pentru că fac plimbări mai scurte pe vreme rece”; Sunt prea lipicioși sau prea anxioși : „Unele animale de companie reacționează la schimbările de rutină cu un atașament sporit sau cu o creștere a altor semne de anxietate, cum ar fi vocalizarea”.

: „Unele animale de companie reacționează la schimbările de rutină cu un atașament sporit sau cu o creștere a altor semne de anxietate, cum ar fi vocalizarea”. Regresează în dresaj: „Evitarea litierei, murdărirea casei sau comportamentele distructive pot apărea, de asemenea, ca răspunsuri la stres”.

Cele mai vulnerabile animale de companie la schimbările din sezonul rece sunt cele senioare, cu anxietate preexistentă, disfuncții cognitive sau afecțiuni cronice, ca hipotiroidismul. Pentru acestea, „chiar și schimbările sezoniere subtile pot fi mai pronunțate, ceea ce face ca rutinele consecvente, îmbogățirea hranei și nutriția de susținere să fie deosebit de importante”.

