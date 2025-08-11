Și câinii au dureri de cap. Cum se manifestă: de la schimbări comportamentale la soluții veterinare / Semnalele pe care ți le transmite câinele tău când suferă

Câinii sunt, fără doar și poate, membri ai familiei, prieteni loiali și companioni care ne sunt alături necondiționat. Tocmai de aceea trebuie să le oferim îngrijirea medicală necesară, să îi ducem periodic la medicul veterinar și să fim atenți la orice schimbare de comportament.

Însă, mulți stăpâni nu știu că patrupedele suferă de afecțiuni similare cu ale noastre, iar durerile de cap sunt unele dintre aceste probleme. Chiar dacă nu vorbesc, câinii găsesc modalități subtile de a transmite că ceva nu este în regulă cu ei, iar noi trebuie să fim suficient de atenți pentru a le înțelege semnalele.

Și câinii au dureri de cap

Câinele nu îți va spune niciodată direct că îl doare capul, dar corpul său îți oferă indicii dacă înveți să le recunoști. Medicul veterinar Michelle Burch susține că schimbările bruște de comportament sunt adesea primul semn că patrupedul tău are o problemă medicală.

Dacă animalul evită să fie atins pe cap sau pe gât, dacă refuză să îi pui zgarda sau hamul sau se retrage în locuri unde nu merge de obicei, este posibil să simtă un disconfort puternic. În unele cazuri, câinii își apasă capul de perete sau podea, merg fără direcție, dau din cap repetitiv sau devin stângaci. Toate aceste semne ar putea indica o durere persistentă în zona capului.

Aceste comportamente nu apar întâmplător, ci sunt răspunsul animalului la o senzație de disconfort sau durere. Cu cât le recunoști mai devreme, cu atât poți interveni rapid pentru a-i oferi ajutorul de care are nevoie, scrie Greenmatters.

De ce au câinii migrene: cauze comune și mai puțin cunoscute

Durerile de cap ale câinilor au multiple cauze. Printre cele mai frecvente se numără stresul, infecțiile respiratorii precum tusea de canisă, alergiile la polen, praf sau alimente, traumatismele craniene provocate de lovituri sau accidente, dar și infecțiile sinusurilor sau ale urechilor. În plus, supraîncălzirea, epuizarea și răcelile declanșează dureri severe.

Uneori, durerea de cap nu este o problemă în sine, ci un simptom al unei afecțiuni mai grave. Dr. Burch atrage atenția că inflamația nervilor, vaselor de sânge sau mușchilor din zona craniului și gâtului poate fi o cauză directă. De asemenea, boli interne sau dezechilibre hormonale contribuie la apariția durerii.

Cum îți poți ajuta câinele dacă are dureri de cap

Primul și cel mai important pas este să consulți un medic veterinar imediat ce observi simptome suspecte. Tratamentul după ureche sau așteptarea „să treacă de la sine” agravează problema. Specialistul va examina câinele, poate recomanda analize sau investigații suplimentare și va stabili dacă durerea de cap este cauzată de o afecțiune minoră sau mai serioasă.

Între timp, poți lua câteva măsuri pentru a-i ușura starea. Amenajează-i un spațiu liniștit, departe de zgomote puternice și lumini intense. Păstrează temperatura camerei la un nivel confortabil și oferă-i apă proaspătă la discreție. O pungă cu gheață învelită într-un prosop, aplicată ușor pe zona capului sau a gâtului, ajută la reducerea inflamației. Este important să îi respecți nevoia de odihnă, unii câini vor căuta apropierea ta pentru confort, în timp ce alții se vor izola; ambele reacții sunt normale și trebuie înțelese.

Prevenția e cea mai bună „armă” împotriva durerilor de cap la câini

La fel ca în cazul nostru, prevenția este cheia. Vizitele medicale permit depistarea timpurie a problemelor de sănătate și tratarea lor înainte să se agraveze. Menținerea unei greutăți sănătoase, evitarea expunerii îndelungate la căldură sau frig extrem și reducerea stresului ambiental sunt pași importanți. De asemenea, zgarda și hamul trebuie să fie potrivite ca mărime, prea strânse pun presiune pe gât și coloană, provocându-i disconfort și dureri.