Situație alarmantă pe Muntele Pietricica. Câinii vagabonzi, la un pas să ucidă doi tineri. Ce spun autoritățile: „Când hingherii se duc sus, câinii fug jos, și invers!”

Raluca Alexe 24 martie 0 comentarii
Câini vagabonzi pe stradă sursa foto: Freepik

Câinii vagabonzi au devenit o reală problemă pe Muntele Pietricica, din Piatra-Neamț. Autoritățile, însă, par să ofere răspunsuri evazive în ceea ce privește misiunea de capturare a animalelor agresive.

Situație alarmantă pe Muntele Pietricica: câinii vagabonzi atacă oameni

Potrivit unui material publicat de Atacul.ro, doi tineri au fost la un pas de a fi răniți grav după ce au fost înconjurați de câini pe Muntele Pietricica, o zonă frecventată de localnici pentru plimbări.

Autoritățile locale recunosc dificultatea intervenției, descriind o situație aproape imposibil de gestionat.

„Când hingherii se duc sus, câinii fug jos, și invers”, este explicația oferită de cei responsabili, care subliniază cât de greu este să prindă animalele într-un teren accidentat. O astfel de misiune face ca acțiunile de capturare să fie ineficiente, iar câinii să rămână în continuare în zonă, unde formează haite și devin agresivi.

Martorii spun că animalele nu mai sunt doar prezente, ci acționează organizat, în grupuri, ceea ce crește considerabil riscul de incidente grave. În trecut, zonele de promenadă erau frecventate des de oameni. Acum lumea se teme să mai meargă pe acolo din cauza câinilor, mai ales în anumite intervale ale zilei.

Situația evidențiază o problemă mai amplă legată de gestionarea câinilor fără stăpân, în special în zonele greu accesibile. Deși există intervenții punctuale, lipsa unor soluții eficiente pe termen lung face ca problema să reapară constant.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: Freepik

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

