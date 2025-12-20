Situație critică la cel mai mare adăpost de cai din România. Peste 200 de animale, victime ale cruzimii umane, riscă să moară de foame după ce donațiile au dispărut complet: „Oameni buni, suntem într-o situație critică. Nu avem mâncare”

Sute de cai dintr-un adăpost din județul Dolj riscă să moară de foame deoarece proprietara nu mai are bani să le cumpere de mâncare. Este vorba despre singurul adăpost din județ unde sunt aduși toți caii confiscați de Poliția Animalelor de la stăpânii care îi agresează sau înfometează. Asociația care se ocupă de cabaline trăiește doar din sponsorizări, iar în ultima perioadă nu au mai primit donații, scrie Radio Oltenia.

Adăpostul de cai de la Desa nu mai are bani pentru mâncare

Este o situație tristă în localitatea Desa din județul Dolj, la o asociație non-guvernamentală care supraviețuiește doar din sponsorizări și donații. Decembrie a fost o lună critică: nu au primit bani pentru hrana animalelor și nu sunt sponsorizări. Fondurile pentru hrana cailor, peste 200 la număr, sunt tot mai puține.

O altă lovitură pentru adăpost este că s-au scumpit baloții de lucernă și fân din cauza secetei. Practic, prețurile s-au dublat, asta înseamnă că toți mai mulți bani ar trebui alocați pentru hrană: circa 8.000 euro costă mâncarea săptămânal pentru acești cai.

Animalele riscă să moară de foame

Din cauză că nu sunt bani pentru perioada următoare, riscul ca aceste animale să moară de foame este foarte mare. Angajații și proprietarii acestui adăpost din Dolj sunt disperați! Pe lângă cei peste 200 de cai, mai sunt și 800 de câini. Majoritatea animalelor au fost aduse de către Poliția Animalelor, pentru că au fost agresate, confiscate sau înfometate de către stăpâni.

Apel către iubitorii de animale

„Oameni buni, suntem într-o situație critică. Nu avem mâncare la cai. Nu achităm din urmă, nu primim nimic. De la începutul lunii și până acum, am avut un singur contract de sponsorizare de 3000. Donațiile zilnice sunt foarte puține”, este mesajul postat pe rețelele sociale de Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța, care administrează adăpostul de la Desa.

La începutul lunii decembrie, Asociația a atras atenția asupra unor imagini șocante publicate în mediul online, care arăta cum mai multe persoane chinuie fără milă un cal într-o comună din Ialomița.

„De cai nu vorbește aproape nimeni din protecția animalelor în țara asta. O țară plină de cai bătuți, chinuiți, se fac tombole pe ei , se fac pariuri. La dezbateri, prin postări, nimeni nu scoate o vorbă. Ce vedeți aici se întâmplă în Sarateni, Ialomița, și nu se întîmplă de ieri de azi. Se întâmplă de ani de zile. Am o întrebare … poliția din zona este oarba? Nu, doar ca nu le pasă”, a transmis Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța.

