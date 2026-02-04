Stand-up Comedy caritabil pentru animalele fără stăpân: Asociația Ramses invită la râsete, dar și la donații

Un nou Stand-up Comedy caritabil va avea loc duminică, 8 februarie, organizat de Asociația Ramses. Iubitorii de animale, dar și de glume, sunt invitați în București la evenimentul dedicat sufletelor fără voce.

Stand-up Comedy caritabil pentru animalele fără stăpân

Înființată de Drăcea, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România și un mare iubitor de animale, Asociația Ramses își propune să ajute cât mai multe animale fără stăpân, îmbinând o seară distractivă și relaxantă cu dorința de a face bine.

Pe 8 februarie, la The Fool, din București, începând cu ora 20:30, cei mai cunoscuți comedianți vor face show pe scenă pentru căței, pisicuțe și prietenii lor umani. Fiecare bilet achiziționat reprezintă o donație necesară pentru hrana, tratamentele și condițiile animalelor ce nu s-au născut prea norocoase, dar care au avut norocul de a fi salvate de Asociația Ramses.

Anunțul spectacolului a fost postat atât pe pagina de Facebook a asociației, cât și pe iabilet.ro, unde cei interesați pot fie să își cumpere bilet pentru a privi spectacolul, fie pot dona direct o sumă în contul asociației.

„Deja îi știi pe cei mai șmecheri băieți din stand-up din România, dar despre Asociația Ramses ai aflat? Este cel mai fresh NGO, înființat chiar de marele iubitor de animale, Drăcea, care vrea să ajute cât mai multe animale care au nevoie de ajutor, adăpost, hrană, operații, și bineînțeles iubire.

Cu cât reușim să strângem mai multe donații, cu atât putem contribui la bunăstarea mai multor suflete blănoase pe termen lung, din adăposturile de animale”, scrie pe pagina de internet de und sunt disponibile biletele.

