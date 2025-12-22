Stăpânii cheltuiesc mai mult pe cadouri pentru animale decât pentru copii. Cum arată Crăciunul câinilor și al pisicilor

Britanicii își venerează atât de mult câinii și pisicile, încât peste o treime dintre proprietarii de animale de companie (34%) cheltuiesc de Crăciun mai mult pentru ele decât pentru copiii lor. 32% dintre ei au recunoscut că tovarășii lor blănoși vor eclipsa chiar partenerii cu multe cadouri sub brad, ceea ce îi face o treime dintre cei mai răsfățați membri ai familiei din Marea Britanie.

Britanicii își răsfață animalele de Crăciun mai mult decât pe copii sau parteneri

Iar studiul comandat de Co-op Insurance arată că obsesia națională pentru animalele de companie este în continuă creștere, 33% dintre britanici fiind pregătiți să cheltuiască mai mult pe animalele lor de companie anul acesta decât de Crăciunul din 2024. Dar frenezia festivă nu se oprește aici – aproape două cincimi (36%) spun că ținuta de Crăciun a animalului lor de companie va costa mai mult decât a lor, proprietarii plătind pentru orice, de la pulovere asortate la costume festive, potrivit Express.co.uk.

Între timp, 62% dintre animalele de companie vor avea propriile șosete agățate anul acesta, în timp ce două cincimi (42%) vor primi chiar și un calendar de advent, alăturându-se numărătorii inverse zilnice până la Crăciun alături de restul familiei.

În ziua cea mare, 63% dintre animalele de companie vor primi o cină specială de Crăciun, cu garnituri de curcan și sos. Aproape unul din trei (30%) proprietari sugerează o vacanță în perioada sărbătorilor, iar peste trei sferturi își vor lua animalele de companie cu ei, spunând că „nu ar putea suporta gândul să le lase acasă”.

Câinii și pisicile, vedetele sezonului festiv

„Se pare că, anul acesta, animalele de companie din Marea Britanie au devenit adevăratele vedete ale sezonului festiv. Având în vedere că proprietarii depun eforturi extraordinare pentru a le face animalelor Crăciunul special, de la ciorapi și calendare de Advent la cine festive și chiar vacanțe în străinătate, este mai important ca niciodată ca prietenii necuvântători să fie protejați. Călătoriile, jucăriile noi și toată emoția provoacă riscuri neașteptate, fie că este vorba de îmbolnăviri din cauza unor gustări nepotrivite, accidente cu decorațiuni sau stres”, a declarat Andrew Nevitt, directorul diviziei de animale de companie de la Co-op Insurance..

„Asigurarea potrivită le oferă proprietarilor liniștea sufletească, știind că, orice se întâmplă, animalele lor de companie sunt acoperite. Crăciunul ar trebui să fie magic pentru toată lumea, iar animalele se pot bucura de sărbători în siguranță”, a mai spus acesta.

