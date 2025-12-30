Protecția Animalelor Ilfov a încheiat anul 2025 cu un bilanț impresionant: 4.091 de câini și pisici au beneficiat de sterilizare gratuită, atât animale cu stăpân, cât și fără proprietar. Această campanie contribuie direct la reducerea înmulțirii necontrolate și, implicit, la scăderea numărului de animale abandonate.

Ilfov, 2025: Peste 4.000 de pisici și câini sterilizați gratuit

Din totalul de animale sterilizate, 2.584 au fost câini (874 masculi și 1.710 femele), iar 1.507 pisici (466 masculi și 1.041 femele). Astfel, de-a lungul timpului, Protecția Animalelor Ilfov a ajuns la 16.154 de sterilizări gratuite, un adevărat pas înainte pentru bunăstarea animalelor din județ.

”Încheiem un an plin, cu muncă multă, cu bucurii și cu speranța că încet, încet, reușim să schimbăm mentalități și să îmbunătățim viața animalelor. Bunăstarea animalelor vine la pachet cu stoparea înmulțirii necontrolate. Dacă reducem înmulțirea necontrolată, reducem și abandonul. Sterilizarea în masa este parte din strategia noastră pe termen lung. Alături de informare, educare și campanii de promovare a adopției animalelor”, notează Protecția Animalelor Ilfov într-o postare pe Facebook.

Campaniile de sterilizare gratuite reprezintă un sprijin real pentru comunitate, prevenind suferința animalelor și promovând responsabilitatea față de animale. Autoritățile recomandă tuturor proprietarilor să se implice activ în astfel de inițiative, pentru a proteja animalele și a evita abandonul.

