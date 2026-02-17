Compartimentul Salubrizare din Sectorul 6 a lansat un apel la responsabilizare pentru proprietarii de câini. Mesajul este unul simplu și important atât din punct de vedere legal, cât și social: „Strânge după câinele tău!”.

Apel la responsabilizare: „Strânge după câinele tău!”

Printr-o postare pe pagina de Facebook a compartimentului, Primăria Sectorului 6 a transmis că strângerea după animalul de companie este vitală pentru un mediu curat, dar și pentru evitarea amenzilor. Desigur, stăpânii de câini nu ar trebui să facă acest gest doar pentru a nu da bani din buzunar, ci pentru că este un cetățean responsabil căruia îi pasă de societatea în care trăiește.

„Deșeurile canine NU sunt biodegradabile „în două zile”. Nu sunt îngrășământ pentru spațiul verde. Nu sunt sănătoase nici pentru oameni, nici pentru alți câini. Conțin bacterii și paraziți care pot contamina solul și pot afecta copiii care se joacă în iarbă sau alți câini care adulmecă zona.

Conform HCGMB nr. 120/2010, proprietarii de animale au obligația să dețină asupra lor materiale pentru curățarea dejecțiilor și să le îndepărteze imediat de pe domeniul public. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 500 de lei. Deci nu mizați pe „e o nimica toată” sau pe „nu mă vede nimeni”!”, se arată pe pagina de socializare a Primăriei Sectorului 6.

Ce măsuri au luat alte state

Autoritățile au oferit și câteva exemple de bune practici în alte state ale lumii. În Italia a fost introdus un registru ADN pentru aproximativ 40.000 de câini. Când resturile animalelor sunt lăsate pe domeniul public, ADN-ul este analizat, comparat cu baza de date, iar proprietarul câinelui înregistrat este identificat și sancționat.

„Iar în unele cartiere private din SUA și Marea Britanie se utilizează sisteme precum PooPrints pentru testarea ADN din excremente și sancționarea proprietarilor care nu respectă regulile de curățenie. Noi mizăm, totuși, pe varianta: Punguță. Responsabilitate. Respect pentru spațiul public. Și amendă în caz contrar!”, se mai arată pe Facebook.

