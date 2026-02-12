STUDIU: Felul în care tratezi animalele reflectă cum iubești oamenii

Un studiu realizat de Rover.com arată că modul în care cineva își tratează animalele de companie poate fi un semnal clar despre cum va trata și oamenii din jur. Cercetătorii au dorit să afle mai multe despre legătura dintre oameni și animalele lor și ce ne pot învăța acestea despre dragoste și relații.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Rezultatele au arătat că legătura cu animalele depășește simpla companie – ele pot fi adevărate „steaguri verzi (green flags)” în relațiile umane, notează Livenowfox.com.

Studiul: ce spun părinții de animale

S-au chestionat 1.000 de părinți de animale din SUA, iar 88% dintre ei sunt de acord că modul în care cineva își tratează animalul arată cum va trata și alte persoane.

Philip Tedeschi, profesor și cercetător în domeniul legăturii om-animal, explică:

„Animalele noastre de companie sunt adesea unele dintre cele mai importante și stabile relații din viața noastră. Nu e surprinzător că oamenii observă cu atenție cum alte persoane le tratează animalele. Interacțiunile noastre cu animalele sunt, de fapt, un indicator al calității relațiilor noastre.”

Mai mult, 52% dintre părinții de animale au renunțat la o relație sau au decis să nu continue una din cauza felului în care acea persoană își trata animalul.

Animalele și iubirea: cine dă și cine primește mai multă afecțiune

Studiul a mai arătat că:

42% dintre părinții de animale consideră că animalul lor le oferă mai multă iubire și afecțiune decât partenerii lor .

46% spun că sunt mai buni în a oferi iubire animalului decât partenerului lor .

81% cred că câinii și pisicile lor îi iubesc necondiționat , indiferent de situație.

42% spun că relația cu animalul le-a influențat modul în care văd iubirea și angajamentul .

Cum arată iubirea animalelor de companie

Câinii și semnele de afecțiune

Câinii își arată dragostea prin apropiere și limbaj corporal:

Aleg să stea aproape de stăpân

Îl urmează prin casă

Fac contact vizual relaxat

Uneori aduc jucării sau obiecte preferate ca să împărtășească ceva semnificativ

Toate acestea sunt semne de încredere și atașament.

Pisicile și expresiile subtile ale iubirii

Pisicile comunică afecțiunea mai discret:

Clipitul lent

Frecatul capului sau corpului de stăpân

Alegerea de a sta în aceeași cameră fără contact fizic constant

Pentru multe pisici, dragostea înseamnă mai mult prezența împărtășită decât contactul fizic permanent.

Animalele ne învață ce contează

Legătura cu animalele nu este doar reconfortantă – ea este și un ghid în relațiile umane. Modul în care cineva își tratează animalul reflectă răbdarea, afecțiunea și respectul pe care le va oferi și oamenilor din jur.

Astfel, dacă vrei să înțelegi mai bine caracterul și modul în care cineva iubește, uită-te la felul în care tratează animalele.