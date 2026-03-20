Studiu global de Ziua Mondială a Conștientizării Paraziților

Un studiu global realizat înainte de Ziua Mondială a Conștientizării Paraziților relevă faptul că foarte mulți proprietari de câini nu sunt pregătiți de o infestare. Cu toate acestea, cererea pentru ghiduri specifice de prevenție este în creștere.

Deși mulți proprietari de animale sunt conștienți de riscurile paraziților, majoritatea spun că au nevoie de informații mai clare despre cum să își protejeze animalele.

Cercetarea, realizată pe un eșantion de aproximativ 6.500 de proprietari de animale, arată că 43% dintre respondenți au avut deja un animal infectat cu paraziți, însă, în același timp, 75% spun că își doresc ghiduri mai clare privind prevenția, potrivit dvm360.com.

Specialiștii spun că aceste rezultate evidențiază un decalaj între experiența reală și nivelul de informare. Aproximativ 27% dintre participanți au declarat că sunt doar puțin familiarizați sau deloc cu riscurile asociate paraziților. Aceste date îngrijorătoare vin cu ocazia Zilei Internaționale a Conștientizării Paraziților, marcată anual pe 20 martie, ca o măsură de prevenție și responsabilizare asupra pericolelor reprezentate de purici, căpușe și viermi intestinali.

Veterinarii rămân principala sursă de încredere pentru proprietarii de animale, aproximativ 70% dintre aceștia spunând că apelează la medic pentru recomandări legate de sănătatea animalelor. Experții subliniază că prevenția trebuie adaptată în funcție de mai mulți factori, precum zona geografică, sezonul sau stilul de viață al animalului. În plus, riscul nu este doar pentru animale: unele tipuri de paraziți pot afecta și oamenii.

În acest context, specialiștii recomandă tratamente regulate împotriva paraziților și o colaborare constantă cu medicul veterinar, subliniind că prevenția este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a proteja sănătatea.

