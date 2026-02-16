Toți câinii din adăpostul Suraia au fost relocați la câteva zile după suspendarea activităţii. În momentul controlului, autoritățile au găsit aproximativ 205 animale, o parte fiind încredinţate spre adopţie fără sterilizare, din motive medicale, în limitele prevăzute de reglementări.

Adăpostul de câini din Suraia, suspendat

„Am solicitat la ANSVSA, zilele trecute, o derogare să ni se permită să încredinţăm spre adopţie animalele toate nesterilizate şi ni s-a răspuns că nu există derogare de la acest cadru legal. (…) Aceşti câini pot părăsi adăpostul, fiind încredinţaţi spre adopţie după ce sunt sterilizaţi. Excepţia este faptul că acei câini care nu au o stare clinică optimă pot fi adoptaţi fără a fi sterilizaţi.

(…) DSVSA Vrancea a suspendat imediat activitatea după ce am vizualizat imaginile difuzate în mediul online, am aplicat trei sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 39.000 de lei, am interzis eutanasierea câinilor în acel adăpost, am sesizat Colegiul Medicilor Veterinari Vrancea vizavi de manoperele medicale pe care le desfăşura medicul respectiv. Aşteptăm răspunsul, pentru că vom dispune şi alte măsuri în funcţie de acest răspuns. Colegiul Medicilor Veterinari este singurul care poate retrage dreptul de liberă practică, în funcţie de aspectele constatate. DSVSA aplică cadrul legal în limitele competenţelor pe care le avem, nu există excepţii pentru niciun agent economic şi rog populaţia să aibă încredere în autorităţile statului”, a explicat directorul DSVSA Vrancea, Mihai Cristinel, pentru Agerpres.

În paralel cu acuzaţiile despre condiţiile din adăpost şi modul de intervenţie asupra animalelor, activişti şi ONG-uri au semnalat suspiciuni referitoare la nerespectarea unor proceduri obligatorii, de la evidenţă şi microcipare, până la sterilizare, tratamente şi eutanasiere.

Nepăsarea autorităților

Medicul veterinar Emma Stratulat, preşedinta unei asociaţii de protecţie a animalelor din Iaşi, susține că organizaţia pe care o reprezintă a primit informaţii despre situaţia din Suraia cu mult înainte ca subiectul să explodeze în mediul online şi că a încercat să atragă atenţia autorităţilor.

„Despre grozăviile care se întâmplă în general, la nivelul ţării, ştim de foarte mult timp, din 2020 au existat semnale. De aici de la Suraia, am aflat în jur de 2023-2024 că se întâmplă anumite lucruri. Noi am început să notificăm autorităţile, am trimis nenumărate adrese, dar de fiecare dată primeam răspunsul că este legal, că este în regulă, că nu este nicio problemă. Şi atunci am hotărât că trebuie să arătăm ceea ce se întâmplă, de fapt şi de drept, în spatele acestor garduri de metal şi am început să luăm măsuri pe cont propriu, cum ar veni. Şi acum câteva zile am reuşit să aducem în spaţiul public tot ceea ce se întâmpla de fapt”, a precizat Emma Stratulat.

Câinii fără stăpân, eutanasiați în masă

Potrivit medicului veterinar, situaţii similare ar exista şi în alte locuri: „Nu este un caz singular, asta este durerea cea mai mare: nu se întâmplă doar la Suraia, ci în multe alte adăposturi private şi uneori chiar şi publice. Este un cumul de factori, dar, în principal, este faptul că se susţine eutanasia în locul sterilizărilor în masă.

Vedem că de foarte mulţi ani, de un deceniu, se eutanasiază în număr exagerat de mare. Avem miliarde de euro cheltuite de statul român pe eutanasie şi totuşi încă avem o mare problemă pe străzile din România. Atunci clar că este o abordare greşiţă. Noi ne dorim să fie transformată abordarea în sterilizări în masă, microcipare şi, în plus, în responsabilizarea oamenilor. Pentru că din această cauză suntem acolo unde suntem în acest moment”.

Cu toate că existau plângeri la adresa societăţii în cauză încă din 2025 şi a fost înregistrat un dosar pe rolul instanţelor, abia după presiunea publică generată de imaginile apărute online, autorităţile sanitar-veterinare şi poliţia au făcut verificări la adăpostul din Suraia, iar activitatea a fost suspendată.

Voluntarii descriu infernul de la Suraia

Imediat după ce s-a aflat despre caz, voluntari şi ONG-uri care au ajuns la Suraia au început să preia câini din adăpost, pentru tratament şi adopţie. Marius Chircă, reprezentant al unui ONG implicat în acţiunile de salvare, a dezvăluit că mulţi dintre câinii preluaţi erau într-o stare gravă şi că procesul de relocare a fost complicat de condiţii şi de proceduri.

„Sub blăniţa căţeilor am găsit nenorocire şi primesc în timp real imagini din clinică, unde se lucrează la foc continuu. Sunt câini cu gâtul secţionat, toţi au pneumonie. Clinica la care se află beneficiază de aparatură de ultimă generaţie. Sunt parametri de hematologie şi biochimie pe care aparatele nu le pot citi. Asta demonstrează o anemie câ se poate de severă. Nu ştiu cine îşi asumă în momentul de faţă riscurile pentru sterilizare. (…) Acest loc nu permite condiţii pentru ca fiecare câine să fie verificat din punct de vedere veterinar aşa cum trebuie. Sterilizarea este o intervenţie chirurgicală sub anestezie şi orice sterilizare se face cu analize înainte. Aici nu se pot face”, a explicat Marius Chircă.

Val de proteste

La poarta adăpostului medicului Daniel Lazăr au fost, zile la rând, voluntari şi iubitori de animale nemulţumiţi de măsurile de control, care au cerut legi mai dure privind posibilitatea eutanasierii după 14 zile.

„Consider că autorităţile au o mare bubă şi trebuie tratată. Şi ca să fie tratată această bubă, ar trebui să fim aici câteva sute de oameni, pe puţin. Cu siguranţă legislaţia este perfectibilă. În primul rând ar trebui eliminată definitiv legea care permite eutanasia după 14 zile.

Consider că este o lege abuzivă, agresivă din toate punctele de vedere. Sunt şi alte soluţii, cum ar fi primordial sterilizarea şi educaţia oamenilor din toate mediile, să nu îşi mai lase câinii la poartă, să sterilizeze, să îşi ţină câinii în curte, pentru că ei sunt practic sursa. De acolo porneşte totul”, a punctat Georgeta Militaru Olaru, reprezentantă a unei asociaţii de protecţie a animalelor, care a ajuns la Suraia în calitate de voluntar.

Toţi câinii aflaţi în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocaţi şi adoptaţi

În paralel cu investigaţiile, autorităţile au anunţat că situaţia urgentă a câinilor din adăpost a fost gestionată prin relocare şi adopţii, cu sprijinul societăţii civile.

„IPJ Vrancea informează că toţi câinii aflaţi în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocaţi şi adoptaţi, cu sprijinul asociaţiilor de protecţie a animalelor, organizaţiilor neguvernamentale şi al persoanelor implicate. Adresăm mulţumiri tuturor asociaţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor care au dat dovadă de responsabilitate şi implicare în gestionarea acestei situaţii.

Totodată, vă informăm că activităţile de cercetare desfăşurate în dosarele penale aflate în lucru vor continua, rezultatele acestora urmând a fi comunicate opiniei publiceo, au transmis reprezentanţii IPJ Vrancea.