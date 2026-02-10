Proprietarii de animale de companie ar putea, fără să știe, să scurteze viața câinilor și pisicilor lor prin subestimarea greutății acestora, avertizează organizația The Irish Blue Cross, pe baza unor cercetări recente și recomandări veterinare.

Majoritatea stăpânilor subestimează cât de mult cântăresc animalele

Un sondaj realizat în rândul proprietarilor de animale din Irlanda a arătat că peste trei sferturi dintre respondenți cred că mulți stăpâni nu recunosc că animalele lor sunt supraponderale sau obeze.

Cu toate acestea, doar 28% dintre proprietari și-au descris propriul animal ca fiind supraponderal. The Irish Blue Cross atrage atenția că există un decalaj mare între percepție și realitate atunci când vine vorba de recunoașterea unei greutăți nesănătoase la animale, notează BN.

Cât de des îți cântărești animalul?

Aproape jumătate dintre respondenți au spus că își cântăresc animalul doar o dată pe an sau deloc. Mai mult, un proprietar din trei care consideră că animalul său are „greutatea potrivită” nu reușește să simtă ușor coastele acestuia — un semn clar că patrupedul ar putea fi supraponderal.

Cum afectează greutatea excesivă viața patrupedului

Dr. Laura Mock, șefa serviciilor veterinare la The Irish Blue Cross, explică:

„Excesul de greutate nu afectează doar aspectul animalului, ci și modul în care se simte, se mișcă, respiră și, în cele din urmă, cât trăiește. Mulți proprietari nu realizează că creșterea treptată în greutate poate scurta subtil durata de viață a animalului.”

Greutatea în plus poate crește riscul de afecțiuni precum artrita sau diabetul, care afectează calitatea vieții și implică tratamente costisitoare.

Obiceiurile de hrănire contribuie la problemă

Cercetarea arată și cum obiceiurile zilnice de hrănire pot agrava situația: 80% dintre proprietari au declarat că oferă delicatese sau resturi de mâncare umană zilnic sau de mai multe ori pe săptămână.

Sfaturi pentru menținerea greutății ideale

Organizația recomandă stăpânilor să acționeze din timp și să colaboreze cu medicul veterinar pentru a ajuta animalele să își atingă și să își mențină greutatea sănătoasă.

Dr. Ciara Sweeney, medic veterinar la The Irish Blue Cross, subliniază:

„Cântărirea regulată este importantă, dar greutatea singură nu spune totul. Înțelegerea formei și condiției corpului animalului, inclusiv capacitatea de a simți ușor coastele cu o atingere ușoară, ajută să determini dacă animalul are greutatea corectă pentru rasa, dimensiunea și conformația sa.”

De asemenea, ea recomandă măsurarea porțiilor de hrană în locul folosirii unei căni de măsurat, deoarece chiar și o cantitate mică de hrană în plus zilnic se poate acumula rapid. Instrucțiunile de pe ambalajele de hrană pentru animale sunt orientative, așa că e bine să ceri sfatul medicului veterinar sau al asistentei veterinare privind cantitatea exactă.

Monitorizarea greutății: parte din îngrijirea preventivă

The Irish Blue Cross îndeamnă proprietarii să monitorizeze greutatea și condiția corporală a animalelor, să fie atenți la porțiile și delicatesele oferite și să trateze gestionarea greutății ca parte a îngrijirii preventive a sănătății patrupedului.