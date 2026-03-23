Suplimente pentru cai împotriva muștelor și țânțarilor: Ce funcționează cu adevărat

Odată cu venirea primăverii, temperaturile cresc și, odată cu ele, apar și musafirii nepoftiți: muștele și țânțarii. Pentru cai și pentru proprietarii lor, aceste insecte pot fi extrem de enervante. Dacă simți că pierzi lupta cu muștele în grajd, un supliment alimentar anti-muște pentru cal poate fi soluția potrivită.

Ce este un supliment anti-muște pentru cai

Suplimentele anti-muște sunt produse care se administrează cailor pentru a controla numărul de muște și țânțari. Ele se folosesc, de obicei, împreună cu produse aplicate local, direct pe cal sau în mediu.

Aceste suplimente vin sub formă de pulberi sau granule care se adaugă peste hrana obișnuită a calului. Principiul lor de funcționare se bazează pe două mecanisme principale:

Reducerea numărului de muște prin întreruperea ciclului de viață al acestora.

Făcând calul mai puțin atractiv pentru insecte ca sursă de hrană.

Există două tipuri principale de suplimente anti-muște:

Regulatorii de creștere a insectelor (IGR)

IGR-urile trec prin corpul calului nemodificate și ajung în bălegar, unde acționează asupra larvelor de muște, împiedicându-le să ajungă la stadiul adult, notează petMD.

Cele mai comune substanțe IGR sunt diflubenzuron și cyromazine. Acestea împiedică formarea chitinei în exoscheletul larvelor, astfel încât acestea nu se transformă în muște adulte. Deoarece caii nu au exoschelet sau chitină, substanțele nu le afectează în niciun fel.

Substanțe care descurajează muștele

Aceste ingrediente fac calul mai puțin atractiv pentru insecte, similar cu modul în care funcționează spray-urile anti-insecte. Ele maschează mirosul natural al calului, astfel încât muștele nu îl sesizează sau nu îl mușcă.

Cele mai frecvente ingrediente folosite în această categorie sunt:

Ingrediente frecvente în suplimentele anti-muște pentru cai

Usturoiul are un miros și un gust puternic. Atunci când este administrat calului, poate funcționa ca un spray anti-insecte, mascând mirosul natural și reducând riscul mușcăturilor.

Contrar credinței populare, suplimentele cu usturoi nu fac calul să miroasă constant a usturoi. Este important să se respecte doza recomandată, deoarece prea mult usturoi poate provoca anemie de tip Heinz la cai, similar efectului pe care îl are la câini consumul de ceapă sau usturoi. Suplimentele comerciale conțin usturoi în doze sigure.

Oțetul de mere provine din fermentarea merelor. Aplicat local, este cunoscut pentru proprietățile antibacteriene și antifungice. Eficiența lui ca supliment alimentar anti-muște este însă discutabilă.

Deoarece este acid, trebuie administrat cu prudență: nu mai mult de o cană pe zi și nici la cai cu antecedente de ulcer.

Pământ de diatomee

Pământul de diatomee este o pulbere derivată din fosile. Granulele sale microscopice sunt ascuțite și pot afecta exoscheletul muștelor, ducând la moartea lor.

Administrat în hrană, trece nemodificat prin corp și ajunge în bălegar, prevenind depunerea ouălor de către muște. Este mai eficient folosit local, presărat în jurul grajdurilor și pe bălegar. Funcționează doar uscat, așa că primăverile ploioase îl fac mai puțin eficient.

Diflubenzuron și Cyromazine

Aceste substanțe IGR trec prin corpul calului și ajung în bălegar, inhibând dezvoltarea larvelor de muște. Nu ucid sau resping muștele adulte, așa că rezultatele apar abia după câteva săptămâni.

Dacă calul trăiește într-o zonă cu mulți cai sau într-un grajd colectiv, administrarea IGR-urilor nu va avea efect dacă nu toate animalele primesc suplimentul. Muștele provenite din bălegarul altor cai vor continua să-l hărțuiască.