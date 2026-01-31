Tânăr salvat din lacul IOR, după ce a sărit să scoată un câine din apa înghețată (VIDEO)

Un tânăr a fost salvat de pompieri din Lacul IOR din București, după ce acesta a sărit în apa înghețată să scoată un câine. Intervenția a fost una dificilă, dată fiind temperatura scăzută a apei.

Tânăr salvat din IOR, după ce a sărit să scoată un câine din apă

Pompierii din cadrul Detașamentului Chimiștilor au intervenit vineri seară pentru salvarea tânărului de 24 de ani, potrivit unei postări publicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov pe pagina oficială de Facebook.

„În această seară, pompierii Detașamentului Chimiștilor au intervenit pentru salvarea unui tânăr căzut într-un lac înghețat, în timp ce încerca să salveze un câine ajuns în apă. Temperaturile scăzute și gheața fragilă au transformat gestul de altruism într-o situație extrem de periculoasă”, se arată în postarea ISUBIF.

Din cauza accesului dificil, pompierii s-au deplasat pe jos până la locul indicat de martorii incidentului. Numai norocul a făcut ca o persoană de la fața locului să vadă o barcă de mici dimensiuni într-un depozit de ambarcațiuni de agrement. Pompierii au folosit-o pentru a ajunge la tânăr și la câine.

Misiunea a fost una de succes, atât tânărul de 24 de ani, cât și câinele fiind salvați la timp din apa rece ca gheața. În urma acestui eveniment, pompierii au transmis și un mesaj pentru cei ce se gândesc să se aventureze în locuri periculoase.

„Gheața formată pe lacuri, râuri sau bălți NU este sigură, indiferent de grosimea aparentă. În astfel de situații, nu încercați salvarea pe cont propriu – apelați imediat 112 și lăsați intervenția în sarcina echipelor de salvatori”, se arată în același mesaj al forțelor de intervenție.

