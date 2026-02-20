Protecția Animalelor Sector 1 organizează un târg de adopții la final de săptămână. Evenimentul dedicat găsirii unei case pentru cățeii fără adăpost va avea loc la Clubul de Dresaj Canin Ringstar.

Târg de adopții în Sectorul 1, la final de săptămână

Timp de două zile, sâmbătă – 21 februarie și duminică – 22 februarie, între 10:00 și 15:00, iubitorii de animale pot veni la locație pentru a lua acasă un cățel.

„Oare cum se simte să fii ales? Nu pe grabă. Nu din impuls. Lasă conexiunea să se construiască natural. Pe 21 și 22 februarie, începând cu ora 10:00, vă așteptăm la un eveniment de adopții unic. Lasă-te ales! Conexiunile adevărate nu se caută, se simt”, se arată pe pagina evenimentului anunțat pe Facebook.

Târgurile de adopții organizate de Protecția Animalelor Sector 1fac parte dintr-o serie de activități menite să aducă în prim-plan cauza animalelor fără stăpân. De asemenea, încurajează comunitatea să ofere un cămin animăluțelor care așteaptă o șansă la o viață mai bună.

Animalele aduse la astfel de evenimente sunt, în general, vaccinate, microcipate, deparazitate și, dacă vârsta permite, sterilizate, totul pentru a facilita o adopție responsabilă. Târgurile sunt deschise vizitatorilor de toate vârstele, oferind ocazia de a interacționa direct cu animalele.

