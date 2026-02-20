ADOPTII CALENDAR EVENIMENTE

Târg de adopții în Sectorul 1, la final de săptămână. Oferă și tu șansa unui blănos să aibă o familie: „Lasă-te ales!”

Raluca Alexe 20 februarie 0 comentarii
Un câine alb stă pe jos, lângă un panou pe care scrie „Adopt me!” sursa foto: Freepik

Protecția Animalelor Sector 1 organizează un târg de adopții la final de săptămână. Evenimentul dedicat găsirii unei case pentru cățeii fără adăpost va avea loc la Clubul de Dresaj Canin Ringstar.

Timp de două zile, sâmbătă – 21 februarie și duminică – 22 februarie, între 10:00 și 15:00, iubitorii de animale pot veni la locație pentru a lua acasă un cățel.

„Oare cum se simte să fii ales? Nu pe grabă. Nu din impuls. Lasă conexiunea să se construiască natural. Pe 21 și 22 februarie, începând cu ora 10:00, vă așteptăm la un eveniment de adopții unic. Lasă-te ales! Conexiunile adevărate nu se caută, se simt”, se arată pe pagina evenimentului anunțat pe Facebook.

Târgurile de adopții organizate de Protecția Animalelor Sector 1fac parte dintr-o serie de activități menite să aducă în prim-plan cauza animalelor fără stăpân. De asemenea, încurajează comunitatea să ofere un cămin animăluțelor care așteaptă o șansă la o viață mai bună.

Animalele aduse la astfel de evenimente sunt, în general, vaccinate, microcipate, deparazitate și, dacă vârsta permite, sterilizate, totul pentru a facilita o adopție responsabilă. Târgurile sunt deschise vizitatorilor de toate vârstele, oferind ocazia de a interacționa direct cu animalele.

sursa foto: Freepik

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

