Târg de adopții organizat de ASPA București în weekend

ASPA București organizează un nou târg de adopții în weekend, în speranța că 15 blănoși dintre cei mulți din adăposturi își vor găsi o nouă casă.

Potrivit unei postări pe Facebook a asociației, 15 căței din adăposturile ASPA vor fi prezenți la Animax Vulcan, pregătiți să fie adoptați. Partea cea mai bună, pe lângă schimbarea vieții unui cățel mai puțin norocos, este că noii proprietari vor avea sprijin pentru prima etapă din noua viață alături de blănoși.

Sponsorii evenimentului vor oferi hrană, recompense, accesorii și ședințe gratuite de dresaj celor care se decid să adopte un cățel.

Doritorii pot adopta unul dintre căței și înainte de eveniment, oferind astfel șansa unui alt patruped să participe la târg. Totul se va desfășura sâmbătă, 21 februarie, în intervalul 10:00-16:00, la Animax Vulcan.

