Un nou raport arată că majoritatea proprietarilor de animale nu știu că telemedicina veterinară reprezintă o opțiune pentru îngrijirea prietenilor lor necuvântători.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pe măsură ce costul vieții și lipsa medicilor veterinari continuă să afecteze proprietarii de animale din Australia – care reprezintă aproximativ 70% din populație – telemedicina veterinară se conturează ca o alternativă viabilă.

Un sondaj realizat de VetChat arată că 8 din 10 proprietari de animale nu cunosc încă opțiunea telehealth. În același timp, 97% dintre australieni spun că starea de sănătate a animalului le afectează negativ sănătatea mintală, iar 71% își tratează animalele ca pe propriii copii.

Raportul mai dezvăluie că 1 din 6 proprietari de animale din Australia a ales să nu meargă la veterinar în ultimele 12 luni, din motive financiare, notează GlobalPETS.

Raportul VetChat – Veterinary Telehealth in Australia 2025, publicat în septembrie 2025, se bazează pe cercetări și date din studii de piață, sondaje, urmărirea consumatorilor, înregistrări de consultații și feedback de la peste 190.000 de consultații.

Telemedicina veterinară: cât de populară este

Doar 13% dintre australieni au folosit până acum telemedicina veterinară, însă 81% spun că ar lua în considerare această opțiune în viitor.

Cele mai frecvente probleme de sănătate pentru care se apelează la telemedicină includ:

Probleme digestive, precum diaree sau vărsături (21%)

Afecțiuni ale pielii, inclusiv mâncărimi, iritații și erupții (13%)

Pericole precum ingerarea de toxine sau obiecte străine (6%)

Probleme de mers sau mobilitate (4%)

Noduli, excrescențe și răni (3%)

Aceste probleme apar mai frecvent la rasele de câini Cavoodle, Golden Retriever, French Bulldog, Goldendoodle și Labrador.

Beneficiile telemedicinei pentru proprietari și medici

Proprietarii de animale apelează la telemedicină mai ales pentru:

Sfaturi generale despre sănătatea și bunăstarea animalului (27%)

Recomandări legate de alimentație și dietă (22%)

Întrebări după o vizită la veterinar (22%)

Consultarea pentru probleme sau simptome minore (19%)

Informații despre medicamente (16%)

Ajutor pentru a decide dacă este necesară o vizită la veterinar (16%)

În același timp, 75% dintre medici veterinari raportează o influență pozitivă sau foarte pozitivă asupra sănătății mintale, a nivelului de stres și a satisfacției în muncă după ce au intrat în industria telemedicinei.

Principalele motive pentru care medicii aleg telemedicina includ:

Impact pozitiv asupra sănătății mintale (100%)

Suplimentarea veniturilor din clinică (50%)

Posibilitatea de a rămâne în activitate în timp ce au responsabilități familiale sau de îngrijire (45%)

Control și predictibilitate asupra programului de lucru (33%)

Continuarea activității după pensionare sau după o pauză din activitatea clinică (33%)

Obstacole legislative

În Australia, medicii veterinari pot prescrie medicamente online doar dacă au văzut recent animalul în persoană. Aceasta reprezintă o barieră în calea succesului telemedicinei, potrivit raportului.

VetChat susține că regulamentele de stat ar trebui actualizate pentru a permite mai multă asistență online, asigurând astfel acces egal la îngrijire.

Raportul menționează că în Ontario, Canada, unde telemedicina veterinară cu prescripție online funcționează de 9 ani, nu au existat reclamații legate de acest sistem.