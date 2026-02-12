Industria hranei pentru animale de companie se pregătește pentru 2026, iar accentul rămâne pe cerințele stăpânilor de animale, care văd necuvântătoarele ca membri ai familiei. În acest an, tendințele principale includ ingrediente bazate pe știință, personalizarea hranei și creșterea calității vieții animalelor.

Tendințe în alimentația animalelor de companie în 2026

Ingrediente funcționale și susținute de știință

Proprietarii de animale caută alimente care sprijină sănătatea pe termen lung, digestia, vitalitatea și longevitatea. Studiile arată că peste 80% dintre stăpânii de animale sunt interesați de produse care pot prelungi viața companionilor lor.

Ingrediente precum probioticele, postbioticele sau uleiul de alge devin tot mai populare, oferind beneficii pentru sănătate și fiind sustenabile din punct de vedere ecologic. Experții subliniază că prevenția devine prioritară: hrana nu mai tratează doar simptomele, ci sprijină procesele biologice esențiale pentru animalele seniori, notează Pet Food Industry.

Nutriție personalizată pentru animale

Tendința personalizării hranei continuă să crească. Aproape jumătate dintre proprietarii de câini adaugă suplimente sau ingrediente funcționale în mesele animalelor. Această abordare permite adaptarea hranei la nevoile individuale: alergii, vârstă, greutate sau nivel de activitate.

Hrana personalizată este adesea livrată direct la domiciliu și include opțiuni precum hrana uscată, proaspătă sau liofilizată. Această flexibilitate satisface dorința stăpânilor de a oferi cea mai bună nutriție fără a complica rutina zilnică.

Creșterea calității vieții animalelor

Pe măsură ce durata de viață a animalelor crește, proprietarii sunt mai atenți la sănătatea cognitivă, mobilitate, starea blănii și bunăstarea generală. Studiile arată că animalele mici și medii pot trăi chiar și peste 15 ani, iar atenția pentru sănătatea lor pe termen lung devine esențială.

Producătorii de hrană pentru animale răspund prin produse specializate care echilibrează funcționalitatea, calitatea premium și accesibilitatea. De la suport digestiv și imunitar la hrana care menține musculatura și mobilitatea, soluțiile devin din ce în ce mai sofisticate.