Cercetătorii au identificat creșteri simțitoare ale nivelului de acuitate a acelor teste rapide pentru depistarea bolilor animalului de companie. Proprietarii care sesizează anumite simptome pot să își testeze din confortul propriei case patrupedul, astfel încât să preîntâmpine complicații.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Teste rapide pentru depistarea bolilor animalului tău

Atunci când animalul de companie prezintă simptome precum probleme digestive, letargie sau febră, este important să se excludă boli grave precum parvoviroza felină sau canină. În acest sens au fost dezvoltate teste speciale de depistare a virusului declanșator ce pot fi efectuate de proprietari acasă, asemănătoare cu cele pentru detectarea virusului gripal sau Covid-19.

„Infecția cu parvovirusul felin (FPV) și parvovirusul canin (CPV) poate fi mortală pentru animalele de companie, iar semnele clinice sunt adesea insuficiente pentru a le exclude. O bandă simplă cu flux lateral pentru utilizare acasă a fost dezvoltată pentru detectarea precisă a FPV și CPV, permițând identificarea timpurie a infecțiilor chiar și în perioada de incubație”, spune Peng Wu, autor corespondent al studiului efectuat de ACS Analytical Chemistry, potrivit newswise.com.

Metoda de testare este simplă și presupune doar doi pași și un timp limitat, de circa 30-40 de minute. Se prelevează o probă anală de la animal, se introduce într-o fiolă preîncălzită în mână și se așteaptă. După perioada necesară, soluția se aplică pe o bandă de flux lateral, iar dacă ADN-ul viral vizat este prezent, pe bandă apareo linie roșie.

Precizia acestor teste în cazul câinilor este de 100% (rezultate în cazul a 38 de probe canine) și de 88% în cazul pisicilor.

Citește și: