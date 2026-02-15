Thailanda a raportat „primul deces cauzat de rabie din 2026”, după ce un bărbat în vârstă de 36 de ani, mușcat de un cățeluș la sfârșitul anului 2025, a refuzat să meargă la medic pentru vaccinare. Infecția s-a răspândit, provocându-i dureri de cap și dificultăți de respirație. Departamentul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (DDC) subliniază că, dacă nu vrei să mori, trebuie să te vaccinezi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Dr. Montien Kanasawat, directorul general al DDC, a declarat că a fost notificat despre un deces confirmat din cauza rabiei în provincia Rayong, acesta fiind primul deces cauzat de rabie din 2026, vineri (13 februarie).

Decedatul este un bărbat în vârstă de 36 de ani. Acesta a început să prezinte simptome pe 23 ianuarie 2026, inclusiv senzație de apăsare în piept după ce a băut apă, dificultăți de respirație și amețeli, și a decedat la două zile distanță.

O investigație a relevat că tânărul avea urme de mușcături pe palma dreaptă, ce datau din decembrie 2025. După ce a fost mușcat de un cățeluș, nu a curățat rana și nu s-a vaccinat antirabic. În plus, nimeni nu a văzut câinele după incident, ceea ce a făcut imposibilă identificarea simptomelor sale sau urmărirea istoricului său, scrie The Star.

Statistici îngrijorătoare

Situația rabiei din Thailanda arată că animalele turbate trăiesc în special în regiunile de est, nord-est și sud. În 2025 au fost raportate șapte decese cauzate de rabie în Chonburi, Tak, Sisaket, Nakhon Ratchasima, Chachoengsao și Rayong.

Toate victimele au murit pentru că nu s-au prezentat la medic după ce au fost mușcate. Majoritatea a contractat infecția de la câini care aveau stăpâni. Totuși, există persoane care nu își dau seama de pericolul acestei boli, chiar dacă este o zoonoză (transmisă de la animale la oameni) care poate apărea pe tot parcursul anului.

Sfaturi pentru populație

Publicul larg este sfătuit să respecte aceste instrucțiuni dacă este mușcat, zgâriat sau lins pe o rană de către un animal: „Spălați rana, aplicați medicamente, puneți câinele în carantină, consultați un medic, finalizați vaccinarea”. În plus, proprietarii ar trebui să își vaccineze anual animalele pentru a le dezvolta imunitatea.

Animalele cel mai frecvent întâlnite cu rabie și care prezintă cel mai mare risc de transmitere a acesteia la oameni sunt câinii și pisicile. Imediat după ce ai fost mușcat sau zgâriat, trebuie să mergi la medic pentru a primi tratamentul complet de vaccinuri antirabice.

Perioada de incubație după infectarea cu virusul este incertă și depinde de locația și cantitatea de virus infectat, fiind în medie de aproximativ 2 săptămâni până la 2 luni, deși în unele cazuri poate dura până la 1 an. Dacă nu este tratată până când persoana infectată prezintă simptome, boala nu poate fi vindecată și este fatală în toate cazurile.

Simptomele care apar cel mai des includ febră, dureri de cap, mâncărime severă în jurul rănii, delir, fotofobie (frica de lumină), aerofobie (frica de curenți de aer) și dificultăți la înghițirea apei sau a alimentelor.

Dr. Direk Khampaen, director general adjunct al DDC, a adăugat că persoanele care dețin animale de companie, cum ar fi câinii și pisicile, trebuie să le ducă la prima vaccinare când au între 2 și 4 luni și apoi anual, conform programului.

Animalele de companie nu ar trebui să fie lăsate afară singure, fără lesă. Dacă un câine sau o pisică prezintă un comportament agresiv ori o letargie neobișnuită, care duce la îmbolnăvire și moarte, anunțați imediat autoritățile.