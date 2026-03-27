Primăria Timișoara face un pas înainte în gestionarea problemei câinilor fără stăpân, propunând un protocol de colaborare cu operatorul serviciului de profil, SC Danyflor SRL, și Asociația Pawsitive Change România. Scopul acestui parteneriat este reducerea numărului de animale din adăposturi, îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea șanselor de adopție pentru cățeii abandonați. Anul trecut, 275 de câini și-au găsit familii, iar autoritățile își propun ca, prin acest demers, ritmul adopțiilor să crească semnificativ.

Parteneriat strategic pentru reducerea numărului de câini fără stăpân

Prin colaborarea dintre primărie și organizațiile implicate, vor fi implementate mai multe măsuri concrete, cum ar fi promovarea activă a câinilor pentru adopție, atât în țară, cât și în străinătate, organizarea de evenimente dedicate adopțiilor și sprijin pentru adăpost prin donații și suport medical pentru animalele cu nevoi speciale, scrie Radio România Reșița.

Totodataă, vor fi derulate campanii de informare pentru reducerea abandonului animalelor și încurajarea sterilizării. Aceste acțiuni vizează o soluție concretă, pe termen lung, pentru problema câinilor fără stăpân.

Fără costuri suplimentare pentru bugetul local

Protocolul de colaborare este valabil până la 31 martie 2027 și nu implică costuri suplimentare din bugetul local, activitățile fiind susținute din resursele organizației partenere. Această abordare permite extinderea programelor de protecție a animalelor, fără să pună presiune financiară pe administrația locală.

Program de sterilizare gratuită pentru animale

În paralel, Primăria Timișoara continuă și alte inițiative importante în domeniu. Autoritățile au lansat licitația pentru un program de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor, care include și transport gratuit al animalelor la și de la cabinetul veterinar.

Scopul principal este reducerea numărului de animale abandonate și crearea unui mediu sigur pentru cetățeni. Sterilizarea, obligatorie prin lege, îmbunătățește sănătatea animalelor, prevenind afecțiuni grave.

Un nou adăpost modern în pregătire

De asemenea, municipalitatea pregătește un nou adăpost public în zona Freidorf, aflat în prezent în etapa de proiectare. Acesta va avea o capacitate de circa 600 de câini și 100 de pisici.

Prin intermediul acestui parteneriat și programele complementare, Timișoara își consolidează strategia de gestionare responsabilă a animalelor fără stăpân, punând accent pe adopție, prevenție și condiții mai bune pentru animale. Inițiativa aduce beneficii atât pentru comunitate, cât și pentru animalele care au acum șansa reală la adopții.