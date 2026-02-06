TJ Miles a donat mâncare pentru câinii fără stăpân din Adăpostul Speranța. Gestul său nu a rămas fără ecou: „Felicitări! Ce suflet mare ai!” (VIDEO)

TJ Miles, cunoscut din competiția Survivor All Stars 2024, a demonstrat că, dincolo de aparițiile televizate, are un suflet mare. Fostul concurent a făcut azi un gest deosebit pentru câinii fără stăpân din Adăpostul Speranța, oferindu-le hrană pentru a face față temperaturilor negative.

TJ Miles, gest superb pentru câinii din Adăpostul Speranța

Fostul concurent de la Survivor All Stars 2024, TJ Miles, a făcut o faptă bună pentru câinii Adăpostului Speranța. A donat mâncare animalelor fără stăpân, care abia așteaptă să fie răsfățate cu hrană calitativă.

TJ Miles s-a filmat vineri, 6 februarie, cu aproape 100 de kilograme de bobițe pentru blănoșii din Adăpostul Speranță: „am mers la @adapostulsperanta sa le aduc niste food la acesti dogs (trad. rom – mâncare la acești câini). spread the love and help whenever you can (trad. rom. – răspândiți iubirea și ajutați ori de câte ori puteți), despre asta este vorba”.

A primit laude online

Gestul său nu a rămas fără ecou. Internauții au reacționat imediat, lăudând inițiativa și empatia de care a dat dovadă. Comentariile de apreciere au curs, mulți iubitori de animale fiind impresionați de implicarea lui TJ Miles: „Felicitări! Ce suflet mare ai! Și eu donez pentru acest adăpost în fiecare lună! Cei de la adăpost sunt oameni minunați, fac minuni pentru câini!!!” / „Felicitări ptr gest..of sărăcuții mi se frige sufletul când i văd așa” / „Frumos, bravo!” etc.

