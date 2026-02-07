Top șase rase de câini predispuse la anxietate de separare. Un dresor explică în ce fel putem să o prevenim

Există șase rase de câini mai predispuse decât altele la anxietate de separare. Și cum nu există un mod universal de a te raporta la comportamentul unui câine, un dresor specializat explică în ce fel putem gestiona acest fenomen și chiar cum putem să evităm această traumă.

Top șase rase de câini predispuse la anxietate de separare

Lorna Winter, dresor de câini și co-fondatoare a aplicației de dresaj pentru căței ZigZag, a declarat că, deși „anxietatea de separare poate afecta orice câine, indiferent de rasă, mărime sau sociabilitate”, există șase rase care prezintă un risc mai mare decât restul.

Potrivit declarațiilor sale pentru DailyMail, multe cazuri ce par o simplă anxietate de separare, în realitate poate avea rădăcini mult mai adânci.

„În multe cazuri, ceea ce etichetăm în mod obișnuit drept «anxietate de separare» poate fi descris mai precis ca stres cauzat de izolare, ceea ce înseamnă că puiul tău asociază fericirea cu compania oamenilor, indiferent de individul respectiv, și se simte inconfortabil atunci când este lăsat singur”, spune dresoarea.

Semnele clasice ale anxietății de separare sunt: ​​gâfâitul excesiv în preajma ta, scâncetul, plânsul, refuzul de a mânca, neliniștea sau plimbarea excesivă, lătratul excesiv și distrugerea unor lucruri precum covoarele sau pereții.

Cum să eviți această traumă a animalului tău de companie

Cele mai predispuse rase sunt, deci:

Chihuahua: „Sunt câini răsfățați, corpul lor mic fiind perfect pentru canapea. Totuși, în ciuda faptului că sunt inteligenți și au cel mai mare creier (în raport cu dimensiunea lor) dintre toți câinii, sunt foarte predispuși la anxietatea de separare”.

Teckel: „Corpuri lungi, personalități mari și care fac năzbâtii. Deși este un câine independent și poate părea că nu are nevoie de tine, poate suferi mult de anxietate de separare”.

Beagle: „Câinii Beagle sunt dornici să facă pe plac, dar nu vin preprogramați să știe care este un comportament «corect» și care nu. Depinde de tine să-i arăți Beagle-ului tău cum să te descurci, astfel încât să devină companionul politicos și calm la care sperai”.

Rasele de câini de care trebuie să ai cea mai multă grijă

Buldog francez: „Francezul are un farmec irezistibil și este cunoscut pentru faptul că este jucăuș, alert și adaptabil. Totuși, se știe că acești mici ticăloși suferă de anxietate de separare”.

Ciobănesc australian: „Câinele de turmă preferat! Această etică profesională puternică și energia nemărginită pot face din acest cățel un câine nu prea potrivit pentru un stăpân sedentar. Întrucât au nevoie de multă stimulare mentală și fizică, înainte de a-i lăsa singuri, aș recomanda să-i scoți la plimbare pentru a adulmeca și să-l lași să exploreze diferite locuri și mirosuri. Acest lucru îți va oferi cele mai bune rezultate pentru a-i obosi și a reduce anxietatea”.

Border Collie: „Sunt incredibil de atletici și sunt plini de energie și rezistență nemărginite. Dar atenție, devotamentul lor este atât de profund încât ar putea dezvolta o ușoară anxietate de separare atunci când nu ești prin preajmă ca să te bucuri de adorația lor”.

