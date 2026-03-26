Topul țărilor pentru animalele fără stăpân arată cât de gravă, dar și cât de liniștită este situația în funcție de țară. În timp ce în unele zone animalele străzii trăiesc bine, fiind protejate de lege și de societate, în altele acestea sunt persecutate sau chiar furate de pe străzi pentru industria cărnii de câine.

Topul global al țărilor pentru animalele fără stăpân

Situația animalelor fără stăpân diferă dramatic de la o țară la alta. În timp ce unele state au reușit aproape să elimine fenomenul prin politici eficiente și responsabilitate civică, altele se confruntă încă cu milioane de animale abandonate pe străzi, lipsa resurselor și soluții controversate.

Organizațiile internaționale pentru protecția animalelor, precum Humane World for Animals, atrag atenția că modul în care o țară gestionează problema maidanezilor reflectă atât nivelul de educație, cât și implicarea autorităților și legislația în domeniu.

Cele mai bune țări pentru animalele fără stăpân

India – În ultimii ani, rata animalelor fără stăpân a scăzut considerabil. Autoritățile locale au implementat mai multe metode de capturare, sterilizare, vaccinare și returnare pentru a manageria mai eficient populația de câini ai străzii.

Mexic – În 2024, s-a recunoscut la nivel constituțional valoarea protecției animalelor. Acest lucru a dat guvernului autoritatea de a legifera educația în acest sens în școli. Între timp, deși pe străzi încă există numeroși câini, mulți dintre ei sunt protejați de comunități, iar rata vaccinării împotriva rabiei este mare, dovedit prin numărul rar de cazuri.

Olanda – Este prima țară din lume care aproape că nu mai are câini ai străzii, grație zecilor de ani de politici ce prevăd înregistrarea câinilor și microciparea lor. Legea protecției animalelor din această țară prevede și amenzi de 16.000 de euro în caz de abandon și numeroase campanii de sterilizare și promovare a adopției, inhibarea cumpărării de animale și menținerea populației de animale din adăposturi la un nivel mic.

Thailanda – Cu o populație mare de câini ai străzii, această țară are un control eficient asupra ei. Comunitățile sunt cele care au grijă de animale, iar autoritățile au investit mult pentru vaccinarea și sterilizarea lor.

Cele mai rele țări pentru animalele fără stăpân

Turcia – Țară cunoscută pentru populația mare de câini și pisici ai străzii, această țară întâmpină dificultăți în adoptarea unor legi care să asigure protecția și bunăstarea animalelor. În 2024 s-a introdus o lege care prevede eliminarea a circa 4 milioane de câini vagabonzi și comasarea lor în adăposturi. S-au organizat numeroase proteste ale iubitorilor de animale care se opun acestei legi.

Maroc – Aici se pregătește o misiune la scară largă de ucidere a circa 3 milioane de câini ai străzii, în contextul Cupei Mondiale de Fotbal din 2030. În ciuda opunerilor naționale și internaționale, guvernarea țării continuă acest plan catalogat de asociațiile de protecție a animalelor drept un act flagrant de cruzime.

China – Țara cu cea mai largă piață de carne de câine, se estimează că aici se fură de pe stradă anual circa 10 milioane de câini pentru industrie. Deși majoritatea oamenilor din China nu consumă carne de câine, animalele rămân vulnerabile în fața traficului și a dorinței de câștig.

Egipt – Câinii de pe stradă suferă aici în mod tradițional. În încercarea de a eradica animalele, autoritățile apelează la metode crude, cum ar fi otrăvirea lor sau împușcarea. Guvernul a decis recent implementarea unor măsuri în 180 de zile care să crească rata de sterilizare a câinilor până în 2030.

