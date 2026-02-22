Peste 2000 de persoane participă duminică, în Parcul Izvor din Capitală, la un protest paşnic organizat de ONG-ul Dreptate pentru Animale. Manifestaţia a început la ora 16:00, iar participanţii au venit cu pancarte şi mesaje prin care solicită reformarea sistemului de gestionare a câinilor fără stăpân, mai multă transparenţă în cheltuirea fondurilor publice şi sancţionarea abuzurilor din adăposturi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Protest organizat în Parcul Izvor de ONG-ul Dreptate pentru Animale

“Sterilizare, nu exterminare” / “Stop măcel, sterilizare = civilizaţie” / “Opriţi crima din banii publici” / “Mai multe oraşe cer fără eutanisiere” / “15.000 au murit fără voce” sunt doar câteva dintre mesajele protestatarilor. “Acum am scris cu vopsea roşie, pe zăpadă, 15.000, numărul câinilor care au murit la adăpostul din Suraia. Participanţii vin acum şi aprind pe acest contur lumânări”, a declarat unul dintre protestatari pentru Agerpres.

Protestul are loc în contextul scandalului izbucnit la adăpostul din Suraia, judeţul Vrancea, imaginile apărute în spaţiul public arătând maltratarea şi eutanasierea a peste 200 de câini. Cazul a generat reacţii puternice în țară şi a reaprins dezbaterea privind modul în care autorităţile gestionează problema animalelor fără stăpân.

Mesajul transmis de Tudor-Tim Ionescu din mijlocul protestului

Susţinătorii proiectelor de lege menite să reformeze sistemul de gestionare a câinilor maidanezi afirmă că adoptarea acestora ar reprezenta un pas important pentru alinierea României la standardele europene în materie de protecţie a animalelor. Aceștia susţin că eliminarea eutanasierii în masă şi introducerea conceptului de “fiinţă sensibilă” în legislaţie ar aduce o schimbare de paradigmă în relaţia statului cu animalele. “O societate civilizată se măsoară prin felul în care îşi tratează cei mai vulnerabili membri”, au transmis organizatorii.

„Protest ISTORIC! Peste 2000 de oameni și peste 200.000 de semnături pe platforma @totul.pentruanimale împotriva hingherilor privați care torturează câinii pe banii noștri!”, a precizat Tudor-Tim Ionescu, instructor de dresaj canin, pe rețelele sociale.

Vezi și Protest în fața Parlamentului după dezvăluirile despre abuzurile din adăpostul Suraia: Peste o mie de oameni au cerut dreptate pentru animale (FOTO & VIDEO)

Solidaritate cu protestele din București: Sute de oameni au ieșit în stradă la Cluj-Napoca pentru drepturile animalelor (VIDEO)