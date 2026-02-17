Hrănirea unui câine flămând a fost pretextul de agresiune folosit de un individ din zona Dwarkapuri. O studentă de 19 ani a căzut victimă individului care a fost pus ulterior sub acuzare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un câine flămând, pretext de agresiune asupra unei adolescente

Potrivit indiatimes.com, studenta, pe nume Krishna Lalchandani, a declarat în fața oamenilor legii că un vecin, rezident în Shraddhasaburi, s-ar fi apropiat de locuința ei în încercarea de a o abuza, folosind pretextul că voia să hrănească un câine bolnav.

Mai exact, în timp ce tânăra era singură acasă, mama ei fiind la serviciu, iar câinele familiei legat în curtea casei, inculpatul, pe nume Raju, care locuiește în apropiere, a pătruns pe proprietate și s-a apropiat de câine, ba chiar l-a agresat, spunând că vrea să îi dea să mănânce. Când și-a auzit animalul neliniștit, fata a ieșit din casă și l-a confruntat pe intrus. Acesta ar fi atins-o într-un mod nepotrivit, ba chiar i-a spus că a venit să o vadă pe ea, folosind câinele drept scuză.

Când fata a început să țipe, individul a fugit, dar nu înainte de a o amenința să nu se adreseze poliției dacă nu vrea să sufere. Victima și-a sunat mama imediat, iar împreună au mers să raporteze cazul oamenilor legii.

Autoritățile au demarat imediat cercetările și căutările individului, acesta fiind pus sub acuzare pentru molestare și amenințare.

Citește și: