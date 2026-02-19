Un clip postat pe internet cu un cățel senior care își recapătă pofta de viață a emoționat iubitorii de animale. Totul s-a întâmplat după ce în familie a apărut un nou membru cu blăniță.

Potrivit clipului publicat pe TikTok de utilizatorul @rescuedbymyrescues, proprietarul câinelui în vârstă nu era decis dacă să aducă un nou cățel în casă. Când l-a văzut pe companionul său senior că nu mai are poftă de viață, se holbează la perete în loc să se joace în curte, a decis că trebuie să facă o schimbare.

„Îmbătrânește, poate că n-ar trebui să adoptăm un cățeluș chiar acum”, spune legenda.

La scurt timp, însă, s-a luat hotărârea ca în casă să mai fie adus un cățel care l-ar putea ajuta pe senior să se mai bucure de zilele rămase. Odată ajuns în noua sa casă, cățelul tânăr a reușit să îl facă pe cel senior să se joace la fel de energic și să se distreze alături de el ca în tinerețile sale. Imaginile au înduioșat internetul, prezentând capacitatea unei schimbări, chiar dacă riscante, să schimbe cursul unei povești cu finalul parcă deja scris.

Cum se poate schimba viața unui câine aflat la final de viață

Mulți internauți au recunoscut că au fost înduioșați până la lacrimi de legătura dezvoltată între cei doi câini. Ba mai mult, susțin ideea de a adopta un cățel tânăr pe lângă unul bătrân, tocmai pentru ca starea de spirit a celui din urmă să se îmbunătățească în ultima perioadă a vieții.

Experții în comportament animal susțin că astfel de situații nu sunt neobișnuite: un cățel tânăr poate stimula un câine mai în vârstă să fie mai activ, să socializeze și să își reîntâlnească bucuria de a trăi, contribuind la îmbunătățirea bunăstării fizice și mentale. Cu toate acestea, specialiștii recomandă ca proprietarii să fie conștienți de faptul că doi câini într-o casă înseamnă cheltuieli suplimentare, timp necesar pentru cei doi și griji în plus cu întreținerea fizică, psihică și îngrijiri medicale, potrivit newsweek.com.

