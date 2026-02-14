Un erou cu coadă și blăniță reușește ceva ce un polițiștii nu au reușit: găsește un copilaș de doar doi ani dispărut, după ce s-a rătăcit în pădurea din News Hampshire.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un erou cu coadă și nas umed găsește un copilaș de doi ani dispărut

În timp ce vremea de afară devenea tot mai rece, o fetiță de doi ani fusese dată dispărută de mama ei de aproape o oră. S-a întâmplat pe 10 octombrie 2025, în Dorchester. Imediat s-a dat alarma, iar oamenii legii au început să se mobilizeze pentru găsirea micuței.

Operațiunea de salvare la scară largă – dată fiind vârsta copilului și scăderea temperaturilor – a implicat peste 90 de voluntari. Aceștia au ajuns în zona pădurii din New Hampshire, iar aici a intrat în acțiune Jeremy Corson, membru al echipei de căutare și salvare K-9 din News England, împreună cu cățelușa sa din rasa Ciobănesc german, Freyja, în vârstă de 7 ani.

Potrivit declarațiilor făcute de Corson pentru WHDH, acesta a ieșit împreună cu Freyja din casă imediat ce a primit apelul referitor la dispariția unei fetițe de doi ani.

„Timpul este esențial pentru un copil de doi ani. Atât pentru că sunt mici, cât și pentru că, cu cât trece mai mult timp, cu atât pot călători mai mult”, a mai declarat acesta.

Fetița a crezut că salvatorul este tatăl ei

În timpul căutărilor s-au găsit pantofii fetiței. Aceasta ar fi dispărut printr-o gaură făcută în gard de câinii familiei, deși totul fusese închis și securizat. La scurt timp de la demararea căutărilor, Freyja a simțit ceva. I-a tras pe toți după ea, urmărind mirosul, și la o scurtă distanță au dat și de fetiță, pe o potecă deasă a pădurii.

Din fericire, micuța era bine, nu suferise răni, fiind preluată de echipa de salvare și adusă acasă lângă familie. Corson a declarat că, inițial, fetița a crezut că el este tatăl ei, iar primele sale cuvinte au fost „Mi-e frig, cred că sunt gata de o baie”.

Corson și Freyja fac echipă din anul 2018, iar împreună au participat la numeroase căutări și salvări spectaculoase.

Citește și: