Unde îți lași animalele de Crăciun și Revelion. Cât costă cazarea la un hotel pentru câini și pisici

Pentru mulți stăpâni de animale, perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă provocarea de a găsi un loc sigur și confortabil pentru patrupedele care nu pot însoți familia în vacanțele de Crăciun și Revelion.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Sărbători fără griji pentru stăpânii de animale

În Capitală și împrejurimi sunt însă hoteluri și pensiuni pentru animale care rămân deschise de Crăciun și Anul Nou, oferind servicii adaptate necuvântătoarelor.

Un exemplu este Animal Hotel, situat pe Strada Breaza nr. 1 în Popești-Leordeni. Unitatea îngrijește câini, pisici, rozătoare, păsări, reptile și pești, iar tarifele variază în funcție de animal / pasăre și de spațiul ales.

Spre exemplu, pentru câinii de talie medie sau mare, o cameră simplă costă 65 de lei pe zi, iar o cameră dublă ajunge la 75 de lei. În cazul câinilor mici, prețul este 75 de lei pentru camera simplă și 110 lei pentru cea dublă.

Tarifele hotelurilor pentru câini și pisici în perioada sărbătorilor de iarnă

Hotelul de animale pune la dispoziție și padocuri exterioare la tariful de 50 de lei pe zi pentru câinii de talie medie-mare, în timp ce o cameră destinată unui câine agresiv costă 100 de lei pe zi. Patrupedele beneficiază de trei ieșiri zilnice în spații special amenajate, cu suprafețe cuprinse între 50 și 300 de metri pătrați.

Când vine vorba de pisici, tariful este de 50 de lei pe zi pentru o cameră simplă și 75 de lei pentru una dublă. În cazul rozătoarelor, păsărilor, reptilelor și peștilor, prețul este 35 de lei pe zi, scrie Animal Hotel pe site-ul său.

O altă variantă pentru stăpânii care pleacă în vacanță este Cozy Paws, o pensiune pentru animale situată în București, pe strada Iezeru nr. 18, în Sectorul 1. Spațiul are o curte generoasă, iar serviciile sunt disponibile pentru câini, pisici, iepuri, păsări și hamsteri.

Pentru cazare sunt necesare carnetul de sănătate și hrana favorită a animalului, însă pensiunea poate furniza mâncare contra cost la prețul de achiziție. Cozy Paws include pat, jucării, boluri, apă, nisip, pet tv și muzică ambientală.

De la camere simple la opțiuni VIP

Tarifele diferă în funcție de talia câinelui: 135 de lei pe noapte pentru talie mare, 85 de lei pentru talie medie și 60 de lei pentru talie mică. O noapte de cazare pentru pisici costă 60 de lei, iar pentru păsări, iepuri sau hamsteri, prețul este de 30 de lei.

Pensiunea oferă și servicii în plus, precum plimbări de 30 de minute pentru 25 de lei sau de o oră pentru 50 de lei, cu mențiunea că tarifele pot varia în funcție de sezon.

În Bragadiru, pe strada Toamnei nr. 18, funcționează Zen Pet Club, o unitate de cazare pentru câini și pisici. Hotelul are camere individuale cu terasă, canapele, covoare, climatizare, suport pentru boluri, muzică de relaxare și opțiunea de webcam.

Pentru patrupedele de talie medie sau mare, prețul unei camere individuale este de 180 de lei pe zi, iar accesul la webcam costă 15 lei pe zi. Pachetul presupune trei ieșiri zilnice, însumând aproximativ două ore de joacă.

Câinii de talie mică au la dispoziție o cameră similară, care costă 150 de lei pe noapte. Zen Pet Club are și camere duble individuale de 16 metri pătrați, la tariful de 190 de lei pe zi, precum și opțiunea VIP Dog Room, destinată exclusiv câinilor de talie mică, la prețul de 240 de lei.