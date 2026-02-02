Unde poți să îți sterilizezi gratuit câinele în Sectorul 2 (FOTO)

Dacă ești un proprietar responsabil, află în rândurile ce urmează unde poți să îți sterilizezi gratuit câinele în Sectorul 2 din București.

Poți să îți sterilizezi gratuit câinele în Sectorul 2

ASPA București au făcut o postare prin care a anunțat că a demarat o nouă campanie de sterilizări și microcipări gratuite pentru câini cu stăpâni, pe raza Sectorului 2.

Doritorii pot veni cu animalul de companie la clinica veterinară Vet4Life pentru aceste proceduri, însă trebuie mai întâi să se programeze la numărul de telefon pus la dispoziție, în intervalul luni-vineri, între orele 09:00 – 16:00.

De menționat este faptul că o campanie de sterilizare a câinilor de rasă comună, cu aparținător, va avea loc și în zilele de 7 și 8 februarie, în Sectorul 4 al Capitalei.

