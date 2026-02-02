STIRI

Unde poți să îți sterilizezi gratuit câinele în Sectorul 2 (FOTO)

Raluca Alexe 2 februarie 0 comentarii
femei alaturi de cainii lor sursa foto: colaj, Facebook - ASPA București

Dacă ești un proprietar responsabil, află în rândurile ce urmează unde poți să îți sterilizezi gratuit câinele în Sectorul 2 din București.

Poți să îți sterilizezi gratuit câinele în Sectorul 2

ASPA București au făcut o postare prin care a anunțat că a demarat o nouă campanie de sterilizări și microcipări gratuite pentru câini cu stăpâni, pe raza Sectorului 2.

Doritorii pot veni cu animalul de companie la clinica veterinară Vet4Life pentru aceste proceduri, însă trebuie mai întâi să se programeze la numărul de telefon pus la dispoziție, în intervalul luni-vineri, între orele 09:00 – 16:00.

De menționat este faptul că o campanie de sterilizare a câinilor de rasă comună, cu aparținător, va avea loc și în zilele de 7 și 8 februarie, în Sectorul 4 al Capitalei.

sursa foto: colaj, Facebook - ASPA București

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

