Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) din Bucureşti a semnat contractul de finanţare pentru Centrul de Excelenţă AgroCliN – un proiect strategic care “accelerează tranziţia agriculturii româneşti spre neutralitate climatică” ai căror beneficiari direcţi sunt fermierii şi comunitatea de cercetare, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

USAMV București lansează Centrul de Excelență AgroCliN

Proiectul vizează construcţia unui cadru naţional de excelenţă pentru dezvoltarea şi testarea unor soluţii ştiinţifice şi tehnologice capabile să confere agriculturii, alături de rolul esenţial pentru siguranţa şi securitatea alimentară, şi valenţe de actor-cheie al tranziţiei climatice europene.

“România face un pas important către agricultura viitorului prin semnarea contractului de finanţare a proiectului “Centrul de excelenţă în cercetare pentru promovarea neutralităţii şi rezilienţei climatice prin agricultură – AgroCliN”, coordonat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti)”, afirmă sursa citată.

Finanțare și durată: un proiect ambițios de 5 ani

Contractul de finanţare a fost semnat cu UEFISCDI în cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), Programul Provocări – Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică, Centre de Excelenţă. Proiectul se va derula pe parcursul a 5 ani (2026-2030), cu un buget total de 85,9 milioane lei, implicând peste 300 de cercetători.

“AgroCliN reflectă o schimbare de paradigmă: agricultura nu mai este doar un sector economic, ci devine un pilon esenţial al neutralităţii climatice şi al rezilienţei societale. Prin acest Centru de Excelenţă ne propunem să conectăm cercetarea de vârf cu nevoile reale ale fermierilor, ale mediului şi ale societăţii, contribuind la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile şi competitive”, a declarat Sorin Mihai Cîmpeanu, directorul proiectului, citat în comunicat.

Consorțiu interdisciplinar de elită

Proiectul reuneşte un consorţiu interdisciplinar format din trei universităţi şi trei institute naţionale de cercetare – dezvoltare: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM.

“Proiectul abordează integrat domeniul ‘Hrana, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură şi mediu’, contribuind la obiectivele Pactului Verde European şi ale strategiei Farm to Fork. Cercetările vor sprijini adoptarea unor practici agricole sustenabile (inclusiv agricultura de precizie şi agricultura ecologică) cu beneficii directe precum creşterea capacităţii de sechestrare a carbonului, optimizarea managementului nutrienţilor, reducerea emisiilor şi îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă”, susţine aceeaşi sursă.

Conform aceleiaşi surse, AgroCliN urmăreşte să construiască punţi între mediul academic şi sectoarele social, economic şi politic, consolidând ecosistemul naţional de cercetare şi inovare şi contribuind la obiectivele Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2022-2027.

Vezi și Mobilizare exemplară pentru adăpostul de câini din Sectorul 1: voluntari, veterinari și lucrători de la Salubrizare au dat zăpada pentru a ajunge la animalele bolnave (FOTO)