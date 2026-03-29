Noul trend pentru iubitorii de animale sunt vacanțele pet-friendly, gândite special pentru ca oamenii și patrupezii lor să aibă parte de o experiență inedită, relaxantă și într-o locație de vis.

Vacanțele pet-friendly, noul trend pentru iubitorii de animale

În perioada 17–24 mai 2026, turiștii sunt invitați pe Samothraki, o insulă spectaculoasă din Grecia, pentru o vacanță dedicată atât oamenilor, cât și câinilor lor. Programul promite șapte zile de explorare în natură, cu trasee ușoare, cascade, piscine naturale și plaje mai puțin cunoscute.

Participanții vor fi cazați într-o vilă cu piscină, situată chiar pe malul mării, iar experiența este gândită astfel încât să fie relaxantă și accesibilă pentru toți — inclusiv pentru animale. Pe lângă activitățile în aer liber, vacanța include și plimbări prin orășelele de pe lângă insulă, mese la taverne tradiționale și seri petrecute într-o atmosferă prietenoasă.

Organizatorii subliniază că această călătorie este diferită de vacanțele obișnuite, în care animalele sunt adesea o „problemă logistică”. De această dată, câinii nu sunt doar acceptați — ci integrați complet în experiență.

Condițiile de participare la vacanța de vis

„Cățeii nu vor mai fi lăsați acasă sau refuzați în diverse locuri. În această vacanță, ei sunt oaspeții noștri de seamă. Nu facem diferențe între rase și talii, însă:

– cățeii trebuie să fie bine socializați, prietenoși cu oameni și animale

– trebuie să aibă toată documentația și medicația la zi înainte de plecare (deparazitări, vaccinări, CIP, pașaport)

– trebuie să aibă minim 1 an împlinit la data plecării

– trebuie să fie bine crescuți și obișnuiți cu spații noi (hoteluri)”, mai transmit organizatorii.

Chiar dacă este o vacanță pet-friendly, organizatorii spun că sunt bineveniți și cei care nu au câini, dar iubesc animalele și vor să se bucure de experiență. Locurile sunt însă limitate, iar cei interesați sunt invitați să solicite detalii pentru înscriere.

