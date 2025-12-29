Mai mulți iubitori de animale și activiști pentru drepturile acestora s-au strâns, în dimineața zilei de astăzi, în fața Primăriei din comuna Mihai Eminescu, pentru a protesta împotriva vânătorii anunțate de autorități pentru zilele de 29 și 30 decembrie.

Jandarmeria, prezentă la fața locului. Primărița nu a ieșit la dialog

Autoritățile locale au chemat jandarmeria, însă, în ciuda apelurilor repetate ale protestatarilor, primărița comunei, Gireada, nu a ieșit la discuții cu cetățenii prezenți.

Medic veterinar: soluția reală este prevenția prin sterilizare

Emma Stratulát, medic veterinar în cadrul organizației Save Our Paws, a încercat să stea de vorbă cu cetățenii și să le explice cât de importantă este prevenția — mai exact, sterilizarea animalelor din gospodării — ca soluție eficientă și umană pentru controlul populației de animale.

Primăria invocă riscul rabiei, activiștii contestă informațiile

Primăria susține că acțiunea este justificată de teama apariției rabiei și afirmă că în comună ar exista deja cazuri de rabie. Cu toate acestea, activiștii pentru protecția animalelor susțin că, din informațiile obținute, nu există niciun caz confirmat oficial.

Vânătoarea, amânată pe termen nedeterminat

Aproape 6.000 de persoane au semnat o petiție prin care solicită anularea contractului cu vânătorii și renunțarea definitivă la această acțiune.

După câteva ore de protest, oamenii au plecat către casele lor. Conform informațiilor obținute ulterior, vânătoarea a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată, însă nu a fost anulată.

Lipsa unui punct de vedere oficial

Până în acest moment, Primăria Mihai Eminescu nu a emis niciun comunicat oficial cu privire la amânarea acțiunii sau la motivele reale care au stat la baza deciziei inițiale.