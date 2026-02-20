Campanii de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor din Slatina vor fi organizate în fiecare lună, începând din martie, a anunţat primarul municipiului, Mario De Mezzo, într-un mesaj video postat vineri, pe Facebook, de Primăria Slatina, transmite Agerpres.

Din luna martie, campanii gratuite de sterilizare

Campaniile de sterilizare gratuită vor avea loc la Stadionul Municipal Slatina, în urma programărilor telefonice şi vor fi efectuate de medici veterinari în urma unui colaborări între Asociaţia Smeura – Sterilizări Gratuite şi Primăria municipiului Slatina.

“Noutatea pe care o avem pentru slătineni este că în acest an, începând cu luna martie, în fiecare lună vom avea câte o campanie de sterilizare gratuită. Aceste campanii de sterilizare vor avea loc la Stadionul municipal Slatina şi am decis împreună acest loc pentru că este foarte generos în ceea ce priveşte parcarea, pot oamenii să vină, avem spaţiu în interior pentru condiţii pentru medici, avem spaţiu pentru oamenii care vor aştepta”, a spus Mario De Mezzo.

Oamenii pot steriliza gratuit câini şi pisici cu sau fără stăpân

În cadrul acestor campanii, slătinenii pot steriliza gratuit câini şi pisici cu sau fără stăpân, iar în luna martie operaţiile vor avea loc în ziua de 6 martie.

“Îi vom susţine pe toţi cei care salvează animale, pe toţi care vor să împiedicăm abandonul. Noi vom prelua animalul, în 10 minute, 20 de minute maxim se întâmplă operaţia şi apoi oamenii vor lua animăluţul acasă, cu toate sfaturile şi tratamentele de după”, a precizat Valentina Rozina Rotaru, reprezentanta unei asociaţiei de protecţie a animalelor, care organizează campaniile de sterilizări gratuite. Aceasta a menţionat că în Slatina sunt numeroase cereri de sterilizare gratuită a animalelor.

“Mă bucur că împreună facem acest proiect pentru că într-un efort consolidat putem să le oferim siguranţă animăluţelor în aşa fel încât să fie şi protejate dar să nici nu deranjeze oamenii care nu iubesc atât de mult animalele cum le iubesc unii dintre noi”, a conchis Mario De Mezzo în acelaşi mesaj video.

Tot într-un demers de protejare a animalelor, în prima parte a lunii februarie, reprezentanţii Primăriei Slatina au montat căsuţe pentru pisici pe spaţiul public, în zone în care au fost primite solicitări în acest sens de la locatari care îngrijesc pisici fără stăpân.