Taxele pentru rețetele scrise de veterinari vor fi plafonate la 21 de lire sterline, iar cabinetele veterinare vor fi obligate să publice liste de prețuri pentru serviciile oferite, a anunțat autoritatea britanică de concurență.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) a declarat că va fi creat și un site de comparare a prețurilor, pentru a stimula concurența și a reduce costurile pentru stăpânii de animale, notează BBC.

Aceste măsuri vin după o investigație detaliată a CMA, care a descoperit că prețurile au crescut aproape de două ori mai rapid decât rata inflației. Reformele vor începe să se aplice mai târziu în acest an.

Plafonarea taxelor și transparența cabinetelor veterinare

Veterinarii vor trebui, de asemenea, să dezvăluie dacă fac parte dintr-un lanț mare de clinici, după ce au existat îngrijorări legate de lipsa de transparență a proprietății cabinetelor.

Aproximativ 60% dintre gospodăriile din UK au un animal de companie, iar CMA estimează că sectorul veterinar valorează peste 6,7 miliarde de lire sterline.

Martin Coleman, președintele Grupului Independent de Ancheta, a declarat: „Reformele de astăzi vor face o diferență reală pentru milioanele de stăpâni de animale care vor ce e mai bun pentru companionii lor, dar se confruntă cu dificultăți în găsirea unui cabinet, tratament sau preț potrivit nevoilor lor.

Prea des, oamenii nu știu cine deține cabinetul, ce opțiuni de tratament există sau cât vor costa – chiar și în situații în care facturile ajung la mii de lire.

Măsurile noastre vor clarifica care cabinete fac parte din lanțuri mari, care aplică prețuri mai mari și, pentru prima dată, afacerile veterinare vor fi responsabile în fața unui regulator independent.”

CMA a descoperit că peste 70% dintre stăpânii de animale cumpără medicamente pe termen lung direct de la cabinetul veterinar, deși mulți ar putea economisi peste 200 de lire pe an dacă ar căuta online.

Ca parte a reformelor, stăpânii de animale trebuie informați că pot solicita o rețetă scrisă, care le-ar putea reduce costurile. Taxele pentru rețete, care până acum nu erau limitate, vor fi plafonate la 21 de lire pentru primul medicament și la 12,50 lire pentru orice medicamente suplimentare.

Alte măsuri stabilite de CMA

Cabinetele veterinare vor publica o listă completă de prețuri pentru serviciile standard – inclusiv consultații, proceduri obișnuite și opțiuni de crematie.

Va fi oferit un deviz scris înainte de orice tratament care costă 500 de lire sau mai mult, inclusiv costurile pentru îngrijire ulterioară, plus o factură detaliată. Singura excepție sunt urgențele.

Cabinetele trebuie să precizeze clar dacă fac parte dintr-un lanț sau sunt independente.

Informațiile despre preț și proprietate vor fi disponibile prin serviciul „Find a Vet” al Colegiului Regal al Medicilor Veterinari și vor fi partajate și cu site-uri de comparare terțe.