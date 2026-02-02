Veterinarii explică: cum știi când este prea frig pentru câinele tău

Mulți stăpâni își pun întrebări cu privire la temperaturile potrivite pentru animalul lor, mai ales în sezonul rece, astfel că în următoarele rânduri prezentăm explicațiile veterinarilor care spun exact cum știi când este prea frig pentru câinele tău.

Cum știi când este prea frig pentru câinele tău

Nu există o regulă general valabilă cu privire la temperatura potrivită pentru un câine. Mai simplu spus, nu este la fel de frig pentru un ogar cum este pentru un Terra Nova. Astfel că există unele reguli după care proprietarii se pot ghida pentru a identifica mai ușor situația în care se găsește animalul.

Orice câine de cel mult 9 kilograme are nevoie de protecție atunci când temperaturile scad sub zero grade Celsius. Chiar și unele rase mari, ca Boxerul, dalmațianul, câini de tip Pitt Bull au nevoie de blană pentru a-și feri corpul de temperaturi sub 4 grade. Când vorbim despre ogari de vânătoare, ca Greyhound, Saluki sau Whippet, aceștia au cea mai mare nevoie de o haină de iarnă, mai ales că procentul lor de grăsime corporală este cuprins între 2-4%.

La ce să fii atent pe vreme rece

În cazul temperaturilor de sub 10 grade Celsius, chiar și câinii obișnuiți cu frigul și cu blană deasă, ca St. Bernard, Malamut sau Husky pot avea nevoie de un strat suplimentar. Chiar dacă par că nu simt frigul, iar în timpul ieșirilor la plimbare se simt bine, veterinarii recomandă o atenție sporită.

Un alt factor important este vârsta câinelui. La fel ca oamenii – copiii mici și vârstnicii – și câinii sunt expuși temperaturilor scăzute. De exemplu, pentru unii ar putea fi o surpriză că un câine Husky bătrân să sufere pe o temperatură pe care, cu câțiva ani în urmă, se simțea perfect.

Putem menționa și despre felul în care câinii erau îngrijiți în trecut pe timp de iarnă. În timp ce atunci animalele erau ținute în cuști, afară, acum mulți stau mai mult în casă, la căldură. Acest lucru îi pot face mult mai sensibili la temperaturi scăzute, potrivit stevedalepetworld.com.

Haine potrivite pentru căței iarna

Cel mai indicat este ca animalele să poarte haine de iarnă potrivite mediului în care se află. Acestea nu sunt recomandate doar din punct de vedere funcțional, ci și estetic. Hanoracele cu glugă, hainele căptușite cu blană artificială sau chiar haine de designeri pot fi alegerea potrivită pentru cățeii friguroși.

Cât privește zonele cele mai expuse la frig, acestea sunt urechile și coada animalelor. Până să se inventeze hăinuțe care protejează aceste extremități, stăpânii sunt cei care trebuie să stabilească cât timp de stat afară este suficient. Și labele câinilor trebuie protejate, mai ales când e zăpadă, gheață și sare pe stradă. Cele mai recomandate sunt ghetuțele, chiar dacă unor câini ar putea să nu le placă la început. Când pernițele lor sunt protejate, s-ar putea să își schimbe părerea.

