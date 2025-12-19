Bolile precum cancerul, diabetul și afecțiunile tiroidiene cresc alarmant la animalele de companie. Semnele sunt adesea subtile, iar depistarea timpurie poate face diferența între un tratament eficient și complicații severe.

Semne la care trebuie să fii atent

Schimbări în apetit sau în greutate

Modificări ale blănii : mată, căderea excesivă, pierderea luciului

Letargie sau slăbiciune musculară

Probleme oculare sau hipertensiune (în special la pisici mai în vârstă)

Dr. Robert Shiel, profesor la Murdoch University din Australia, explică faptul că bolile endocrine precum diabetul, hipertiroidismul și boala Cushing sunt în creștere, iar hiperaldosteronismul la pisici, odată rar, devine tot mai comun.

Cancerul la animale: statistici alarmante

Potrivit Dr. Albert Thomas, 1 din 4 câini și 1 din 5 pisici vor dezvolta cancer în timpul vieții. Odată cu progresul diagnosticelor și tratamentelor, specialiștii explorează terapii țintite, adaptând medicamente umane pentru animalele de companie.

Cererea pentru îngrijire veterinară crește

Australia are 31,6 milioane de animale de companie în 7,7 milioane de gospodării. În ciuda costurilor, australienii cheltuiesc anual 21 de miliarde de dolari pentru animalele lor. Murdoch University răspunde prin cercetare și tratamente inovatoare pentru:

Cancer la câini și pisici

Diabet, boli cardiovasculare și endocrine

Gestionarea leziunilor și prevenția bolilor

Viitorul medicinei veterinare

O donație recentă de 100 milioane de dolari va construi o nouă Școală de Medicină Veterinară la Murdoch, cu tehnologie de ultimă generație și capacitate mai mare de formare a medicilor veterinari.

„Astăzi, medicina veterinară este complet diferită de acum 50 de ani, iar noi contribuim la modelarea viitorului prin cercetare, educație și implicare în comunitate”, spune Dr. Henry Annandale, decanul școlii.