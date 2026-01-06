Victoria Principal, actrița din Dallas, și-a sărbătorit ziua de naștere la ferma de cai. Legătura specială pe care vedeta o are cu animalele

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Victoria Principal, celebra actriță care a jucat rolul Pamelei Barnes Ewing din serialul Dallas, a împlinit 76 de ani și a sărbătorit cu o petrecere la ferma de cai, înconjurată de animale.

Victoria Principal, zi de naștere la ferma de cai

Vedeta din Dallas a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu ea și unul dintre caii de la ferma sa, arătând cum și-a sărbătorit ziua de naștere.

„Petrecere la fermă cu prieteni buni și tort de morcovi cu glazură de unt! Perfect”, a scris actrița în dreptul imaginii în care apare alături de calul său ce privește, la rândul său, fericit la cameră.

Actrița Victoria Principal iubește și salvează animalele

Din anul 2012, Victoria Principal deține o fermă de cai în apropiere de Los Angeles, unde crește, îngrijește și salvează animale. Alături de caii, caprele și găinile de la fermă, dar și de cățelușa ei pe nume Maggie, actrița în vârstă de 76 de ani trăiește într-un mic colț de rai.

„E o reală bucurie să fii alături de caii care înfățișează elementele rare de grație, frumusețe, spirit și libertate. Eu îmi numesc caii oglinzi de suflet pentru că îmi reflectă emoțiile”, a scris Victoria Principal pe Instagram.

Pe lângă caii care locuiesc permanent la fermă, Victoria Principal primește cabaline pentru a le fi foster până le găsește un adoptator care să le ofere o casă definitivă.

Toamna trecută, actrița din Dallas a povestit despre munca sa de apărare și salvare a animalelor, arătându-l pe Tommy, primul ponei pe care l-a salvat.

„Îmbrățișarea lui Tommy este cea mai dulce experiență. A fost primul meu ponei salvat și, la 29 de ani, este băiatul meu cel mare. Când ne îmbrățișăm, inimile noastre bat împreună”, a scris Victoria Principal pe paginile sale sociale.

Recent, Victoria Principal l-a salvat pe Halo, un cal alb, care la momentul aducerii la fermă era doar piele și os. Acum animalul este bine îngrijit și, mai ales, fericit că primește atât de multă iubire.

„Asta i s-a întâmplat lui Halo când era pui. Mai întâi l-au înfometat, apoi l-au bătut și apoi l-au părăsit. Lui Halo îi place să fie mângâiat ca un câine mare. Pentru mine, Halo este un Saint Bernard în corp de cal. Îl ador pe acest micuț incredibil de afectuos! Haideți să fim oameni mai buni în 2026. Unul cu celălalt și cu toate creaturile vii. Iubire, respect și compasiune”, a transmis Victoria Principal.