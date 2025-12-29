STIRI

Victorie în instanță pentru iubitorii de animale din Craiova: „Legea Olguței”, care limita numărul de câini și pisici, suspendată de Tribunal / HCL-ul din 27 noiembrie, blocat până la judecarea procesului pe fond

Ioana Cosma 29 decembrie 0 comentarii
Copil lângă o pisică și un câine Sursa foto: Freepik

Iubitorii de animale din Craiova au obținut o victorie importantă în instanță. Tribunalul Dolj a decis, în această dimineață, suspendarea Hotărârii de Consiliu Local (HCL) adoptate pe 27 noiembrie, care limita numărul de animale de companie în apartamentele din municipiu.

Decizia instanței este valabilă până la judecarea cauzei pe fond.

HCL-ul care limita la 2 câini și 2 pisici într-un apartament, suspendat

Hotărârea Consiliului Local Craiova prevedea că persoanele care locuiesc la bloc nu pot deține mai mult de două animale de companie, fie câini, fie pisici, în aceeași locuință.

Proprietarii care aveau deja mai mult de două animale au atras atenția consilierilor locali și primarului asupra faptului că abandonul este pedepsit prin lege și au întrebat ce ar trebui să facă cu animalele în plus. La acel moment, primarul Lia Olguța Vasilescu a răspuns:

„Ce se întâmplă cu proprietarii care au mai mulți? Probabil o să îi dea mai departe, la alții.”

Suspendarea HCL-ului, obținută în urma unei acțiuni în instanță

Deși asociațiile pentru protecția animalelor nu au fost admise ca parte procesuală în acest dosar, suspendarea HCL-ului a fost obținută în urma unei acțiuni deschise de o femeie din Craiova, care a dat în judecată Primăria.

Tribunalul Dolj a decis suspendarea aplicării hotărârii până la soluționarea definitivă a procesului.

ONG-urile cer anularea actului administrativ

Între timp, Aurelia Loacă, împreună cu ONG-ul pe care îl conduce – Asociația pentru Protecția Animalelor „Viața Animalelor” Craiova, Asociația „Dreptate pentru Animale” precum și alte ONG-uri, au chemat în instanță Primăria Craiova și solicită anularea HCL-ului, considerând că acesta încalcă drepturile cetățenilor și legislația privind protecția animalelor.

Sursa: PortalJust

  • Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

Sursa foto: Freepik

