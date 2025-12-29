Iubitorii de animale din Craiova au obținut o victorie importantă în instanță. Tribunalul Dolj a decis, în această dimineață, suspendarea Hotărârii de Consiliu Local (HCL) adoptate pe 27 noiembrie, care limita numărul de animale de companie în apartamentele din municipiu.

Decizia instanței este valabilă până la judecarea cauzei pe fond.

HCL-ul care limita la 2 câini și 2 pisici într-un apartament, suspendat

Hotărârea Consiliului Local Craiova prevedea că persoanele care locuiesc la bloc nu pot deține mai mult de două animale de companie, fie câini, fie pisici, în aceeași locuință.

Proprietarii care aveau deja mai mult de două animale au atras atenția consilierilor locali și primarului asupra faptului că abandonul este pedepsit prin lege și au întrebat ce ar trebui să facă cu animalele în plus. La acel moment, primarul Lia Olguța Vasilescu a răspuns:

„Ce se întâmplă cu proprietarii care au mai mulți? Probabil o să îi dea mai departe, la alții.”

Suspendarea HCL-ului, obținută în urma unei acțiuni în instanță

Deși asociațiile pentru protecția animalelor nu au fost admise ca parte procesuală în acest dosar, suspendarea HCL-ului a fost obținută în urma unei acțiuni deschise de o femeie din Craiova, care a dat în judecată Primăria.

Tribunalul Dolj a decis suspendarea aplicării hotărârii până la soluționarea definitivă a procesului.

ONG-urile cer anularea actului administrativ

Între timp, Aurelia Loacă, împreună cu ONG-ul pe care îl conduce – Asociația pentru Protecția Animalelor „Viața Animalelor” Craiova, Asociația „Dreptate pentru Animale” precum și alte ONG-uri, au chemat în instanță Primăria Craiova și solicită anularea HCL-ului, considerând că acesta încalcă drepturile cetățenilor și legislația privind protecția animalelor.

Sursa: PortalJust