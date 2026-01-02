VIDEO EXCLUSIV | „M-am săturat de mâțele voastre!” Un bărbat din Sectorul 3 este acuzat de vecini că, de peste trei ani, terorizează pisicile comunitare: ,,Le lovește cu piciorul, cuști distruse, castroane de mâncare aruncate’’

De peste trei ani, pisicile comunitare din zona Bulevardului Camil Ressu, Sector 3, trăiesc cu frică. Un bărbat de 55 de ani le-ar lovi cu piciorul, le-ar răsturna mâncarea și apa și le-ar distruge căsuțele, în ciuda faptului că animalele sunt sterilizate și îngrijite zilnic de locatari. În septembrie, câțiva vecini au apelat la o asociație pentru protecția animalelor pentru a steriliza câteva dintre ele, nouă pisici au fost deja sterilizate, însă cei care le îngrijesc spun că mai sunt mult mai multe în zonă. Limbajul folosit este unul agresiv și vulgar, iar vecinii spun că astfel de ieșiri sunt frecvente atunci când cineva încearcă să intervină pentru protejarea pisicilor.

De îngrijirea pisicilor comunitare din zonă se ocupă Mădălina Moise, chiriașă în bloc, care a declarat că agresiunile asupra animalelor și distrugerea adăposturilor durează de peste doi ani. Potrivit femeii, bărbatul lovește pisicile cu piciorul, distruge căsuțele și aruncă mâncarea și apa animalelor, fapte pentru care urmează să se prezinte la Poliția Animalelor pentru a depune o sesizare oficială.

„Eu am grijă de pisicile comunitare din zonă. Bărbatul respectiv le lovește cu piciorul, le aruncă de pământ și le distruge cuștile, precum și castroanele cu mâncare și apă. Am trei rânduri de căsuțe care au fost distruse în acest mod. Există inclusiv o filmare, realizată pe timp de noapte, în care se vede clar cum aruncă o cușcă de pământ până o distruge.

Această situație nu este recentă. Comportamentul agresiv durează de peste doi ani. Știu sigur că și anul trecut a fost agresiv cu o vecină de la scara 4.

Anul trecut au venit persoane de la o asociație pentru protecția animalelor pentru a prinde pisicile sa le ducem la sterilizat. Bărbatul a devenit agresiv, a luat și a distrus cuștile și a agresat verbal și fizic persoanele respective, inclusiv în timp ce pisicile se aflau în cuști. Motivul invocat de acesta a fost că animalele i-ar zgâria mașina, însă comportamentul lui s-a repetat constant.

‘Nu am depus plângere la poliție la acel moment, deoarece am sperat că situația se va calma și că își va schimba comportamentul. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, iar agresiunile continuă.

Cuștile distruse erau în stare foarte bună și aveau o valoare de aproximativ 400 de lei, fiind achiziționate la reducere. După distrugerea acestora, am improvizat alte căsuțe din cutii, pe care le-am sigilat, însă și acestea au fost luate.

Lovește mâncarea și apa pisicilor cu piciorul, le răstoarnă sau le aruncă. Intră fără drept în grădina blocului, proprietate comună, unde nu are nicio autorizație. Este agresiv și față de animale, lovește pisicile cu piciorul. Unele dintre ele erau foarte blânde și stăteau constant în zonă, însă după aceste incidente nu mai stă niciuna, fiind speriate.

Luni urmează să mă prezint la Poliția Animalelor pentru a depune o sesizare oficială,” ne-a declarat în exclusivitate, Mădălina Moise, chiriașă și persoana care are grijă de pisicile comunitare din zonă.

Hilde Tudora, director al Protecției Animalelor Ilfov, după ce a sesizat autoritățile în legătură cu distrugerea căsuțelor pentru pisici comunitare sterilizate:

,,Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?

București, Sector 3. Bărbat în toată firea distruge căsuțele pisicilor sterilizate. Căsuțe cumpărate de alți oameni. Eu am trimis deja poliției. Cei care au filmat vor face plângere pentru distrugere.

Asemenea cazuri nu trebuie trecute cu vederea! Sesizați mereu abuzurile! Ați mai trecut prin așa ceva?’’

Autoritățile au fost semnalate, însă astfel de fapte nu trebuie ignorate. Orice act de violență sau abuz asupra animalelor trebuie raportat, pentru ca situațiile de acest tip să nu se mai repete și sa fie sancționate conform legii.

După mesajul publicat de Hilde Tudora, zeci de persoane au sesizat Poliția în legătură cu acest caz.