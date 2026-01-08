VIDEO EXCLUSIV | Mamă pentru 180 de animale pe care nimeni nu le mai vrea. Drama doamnei Clementina care trebuie să aleagă zilnic între pastilele ei și mâncarea animalelor: „Poate că eu sunt ultima lor șansă”

De la lună la lună, numărul animalelor din curtea doamnei Clementina Grasu crește. Aruncate de vecini în curtea dânsei, aceasta susține că nu se îndură să le abandoneze la rândul ei. Din puținul familiei hrănește 180 de câini și pisici, ajutată fiind de mama ei bolnavă și fiul adolescent.

„Nu i-am chemat eu, dar cum să-i las? Dacă îi arunc și eu, ce fel de om mai sunt?”, ne-a declarat Clementina Grasu.

Clementina Grasu locuiește în satul Dobromir din Deal, județul Constanța, unde, timp de 15 ani, a îngrijit animalele pe care alții le aruncă în curtea ei. Nu le poartă ranchiună, însă nu-i înțelege cum pot face așa ceva.

Sacrificii uriașe

Cu toate că banii abia îi ajung pentru medicamente, nu poate să abandoneze animăluțele pe care alții le aruncă în curtea ei. Din puținul familiei și al oamenilor cu suflet bun le cumpără câinilor și pisicilor mâncare, dar rămâne repede fără hrană.

„Unii vin noaptea. Alții îi aruncă ziua, fără rușine. Nici nu se uită în urmă. Eu nu pot face asta. Nu pot să-i abandonez, chiar dacă uneori nu mai am ce să le dau de mâncare”, ne-a mărturisit femeia. „Am zile când trebuie să aleg: ori mâncare pentru mine, ori pentru ei. De multe ori aleg pentru ei. Medicamentele mai pot aștepta, dar ei nu știu ce înseamnă mai târziu”, a continuat Clementina Grasu.

Apel la bunătatea oamenilor

Mâncarea animalelor se termină repede, iar nevoile sunt tot mai mari. Doamna Clementina se bazează pe ajutorul oamenilor cu suflet bun, dar sprijinul este insuficient.

„Când primesc un sac de mâncare, plâng de bucurie. Știu că pentru câteva zile sunt liniștită. După aceea, iar nu știu ce o să fac”, afirmă femeia.

Treptat, curtea ei a devenit un adevărat adăpost pentru animalele abandonate: „Nu cer nimic pentru mine. Vreau doar să știu că nu mor de foame. Atât. Dacă pot să-i ajut cât trăiesc, o s-o fac”.

Sprijinul oamenilor pentru cele 180 de animale este sporadic. Nu există un ajutor constant nici din partea autorităților, nici din partea unor organizații.

„Nu cer palate sau bani pentru mine. Am nevoie doar de mâncare pentru animale și, dacă se poate, ajutor să le mai sterilizăm”, ne-a explicat aceasta.

În ciuda tuturor greutăților, Clementina Grasu spune că nu ar putea trăi știind că animalele pe care le îngrijește ajung în stradă: „Poate că eu sunt ultima lor șansă. Dacă le dau drumul, știu sigur că mor”.

Adresa pentru donații și ajutor direct:

Clementina Grasu

Sat Dobromir din Deal, Str. Cișmeaua Mare Nr. 37

Cod poștal 907117, Jud. Constanța

Telefon: 0749 400 872

Revolut: RO61REVO0000115298161299

Cec Bank: RO63CECEB00008RON2574632.