Peste 200 de pisici din 21 de rase, venite din 15 țări, au putut fi admirate de vizitatori în cadrul competiției WCF International Cat Show, care s-a desfășurat în weekend la Iulius Town din Timișoara. Printre rasele prezente s-au numărat British Longhair, Sphynx, Maine Coon, Munchkin Longhair, Transylvanian, Persian, Highland Fold și multe altele, apreciate la nivel internațional.

Participanții la WCF International Cat Show au venit din România, Ungaria, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Italia, dar și din țări mai îndepărtate, precum China sau Arabia Saudită. Felinele au fost jurizate atât în competiții individuale, cât și în ringuri speciale, unde au concurat pentru titluri prestigioase.

„Este o competiție foarte interesantă din multe puncte de vedere. În primul rând, este un concurs extrem de dur. Avem extrem de multe pisici valoroase. Fiind un campionat mondial, avem ringuri superioare și un număr impresionant de participanți. Ca să participi în ringurile superioare, trebuie să fi câștigat un concurs anterior. Avem participanți din China, din Arabia Saudită, din tot felul de țări care ajung mai rar în Timișoara. Avem multe rase frumoase, participanți de mare valoare, iar vedeta în ceea ce privește noutatea este rasa Transilvană, care începe să pătrundă la nivel mondial”, a declarat Alexandru Elian, organizatorul concursului.

România nu are încă nicio rasă de pisici recunoscută de federația internațională, însă acest lucru s-ar putea schimba în următorii ani. Rasa Transilvană se află în curs de omologare.

„La Timișoara a avut loc expoziția finală de recunoaștere a primei rase românești de pisici, Transilvană, care s-a încheiat cu succes. Colegiul de arbitri a recomandat ca această rasă să fie omologată permanent și, în viitor, să poată concura cu toate rasele care există de multă vreme. Sperăm să aibă aprobarea definitivă a Adunării Generale a Federației Mondiale, din luna august. După aceea, de la 1 ianuarie 2027, dacă totul merge bine, veți putea vedea pisica Transilvană pe podiumurile mondiale”, a adăugat Alexandru Elian.

La fel ca în cazul câinilor, și pentru pisici procedura de omologare este extrem de laborioasă, costisitoare și de durată. Procesul durează aproximativ cinci ani și presupune realizarea tuturor testelor genetice necesare.

„În primul rând, are un temperament aparte. Toate pisicile de rasă au început prin a avea un temperament dificil, fiind inițial pisici comune. British era pisică de stradă în Marea Britanie. Maine Coon era pisică de hambar americană. Aproape toate rasele au pornit de la pisici comune, care arătau într-un anumit fel, într-un anumit loc. Au devenit ulterior rase prin selecție artificială și prin munca crescătorilor, care au selectat pentru tip, temperament și sănătate. La pisica Transilvană lucrurile au fost complet diferite. Toate pisicile pe care le-am luat ca fondatoare ale rasei, adoptate de pe stradă, din Arad, Oradea și Timișoara, aveau două lucruri în comun: această culoare, pe care noi o numim carpați, deja omologată, și acest aspect grizonat, de sare și piper. Și are un temperament absolut aparte, extreme de bland, jucăuș, care era parte din rasă de la bun început. Lucru extreme de neuzual”, a mai spus Alexandru Elian.

La nivel mondial sunt recunoscute aproximativ 200 de rase de pisici.