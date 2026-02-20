Uncategorized

Viitoarele generații de salvatori montani, supravegheați de conductorii canini. Cum se învață importanța vieții în familie (FOTO)

Raluca Alexe 20 februarie
Un salvamontist cu bebelușul în port-bebe, alături de un câine negru sursa foto: Facebook - Câini Salvamont România

Viitoarele generații de salvatori montani sunt pe mâini bune încă de la naștere, fiind supravegheați de conductorii canini. Împreună învață cât de importantă este prevenția și viața, dar și cum să faci față situațiilor limită.

Natura nu se oprește din evoluție, și la fel este și omul, după cum o demonstrează Robi, un salvator montan care nu renunță nici la carieră, dar nici la familie. Împreună cu fiul său, Tas, care este încă bebeluș, a pornit prin nămeți. Dar nu singuri, ci cu Maya, unul dintre conductorii canini care intervine în caz de avalanșă.

Potrivit unei postări adorabile de pe pagina de Facebook Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural, Robi are încredere în Maya că îi va fi alături lui Tas până când acesta din urmă se va decide că vrea să devină, la rândul său, salvator montan.

„Robi îl poartă pe Tas în port-bebe, sub atenta veghe a Mayei. Apar generații noi nu doar de câini, ci și de salvamontiști conductori canini!”, se arată în textul postării care îi arată pe cei trei care se bucură atât de zăpadă, cât mai ales unul de compania celuilalt.

sursa foto: Facebook - Câini Salvamont România

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

