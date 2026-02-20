Viitoarele generații de salvatori montani sunt pe mâini bune încă de la naștere, fiind supravegheați de conductorii canini. Împreună învață cât de importantă este prevenția și viața, dar și cum să faci față situațiilor limită.

Viitoarele generații de salvatori montani, supravegheați de conductorii canini

Natura nu se oprește din evoluție, și la fel este și omul, după cum o demonstrează Robi, un salvator montan care nu renunță nici la carieră, dar nici la familie. Împreună cu fiul său, Tas, care este încă bebeluș, a pornit prin nămeți. Dar nu singuri, ci cu Maya, unul dintre conductorii canini care intervine în caz de avalanșă.

Potrivit unei postări adorabile de pe pagina de Facebook Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural, Robi are încredere în Maya că îi va fi alături lui Tas până când acesta din urmă se va decide că vrea să devină, la rândul său, salvator montan.

„Robi îl poartă pe Tas în port-bebe, sub atenta veghe a Mayei. Apar generații noi nu doar de câini, ci și de salvamontiști conductori canini!”, se arată în textul postării care îi arată pe cei trei care se bucură atât de zăpadă, cât mai ales unul de compania celuilalt.

