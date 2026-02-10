Videoclipul de azi îl prezintă pe angajatul-model al unui aeroport care s-a făcut remarcat pentru felul CORECT de a se purta cu animalele. Cunoscuți pentru felul în care aruncă geamantanele călătorilor, manipulanții de bagaje nu au o reputație foarte plăcută. Cu toate acestea, mai există și excepții.

Angajatul unui aeroport, lăudat pentru cum se poartă cu animalele

Odată cu apariția a tot mai multe zboruri ce permit transportarea animalelor, mulți proprietari se gândesc dacă prietenii lor cu lăbuțe vor depăși cu bine acest eveniment stresant. Unii chiar se gândesc că animăluțele lor nu vor fi manipulate cu grijă de către angajații responsabili cu bagajele. De această dată însă pot sta liniștiți, căci există și angajați care nu doar iubesc animalele, dar își apreciază și locul de muncă.

Un clip îl prezintă pe Archie Ardales, un manipulând de bagaje care a fost surprins în timp ce preia cu grijă cuștile pisicilor care au fost pasagere ale unui zbor. Venite pe bandă, cutiile speciale sunt luate și așezate în linie pe platforma de bagaje. Asta nu e tot, pentru că Archie nu tratează cuștile pisicilor ca pe niște simple bagaje, ci se și asigură că animăluțele sunt bine și nu au suferit vreo traumă, cel puțin fizică, în timpul manipulării.

Aprecierile au venit în valuri

Comportamentul său a fost intens lăudat în mediul online, oamenii fiind pe de o parte surprinși, pe de alta mândri că mai există și astfel de persoane.

„Toată lumea ar trebuie să lucreze așa când manipulează animale. Nu ar trebui să fie o excepție”, „Acest om ar trebui să aibă salariul mărit”, „Având pisicile călătorind așa, pot spune doar că este o ușurare să știu că încă mai sunt suflete delicate în lume”, „Ești un înger, Archie, călătoria este foarte stresant pentru ei, sper ca câinele meu să aibă pe cineva care să îl manipuleze ca tine”, sunt doar câteva dintre comentariile de la postarea salvatoarei de pisici Alexandra McQueen de pe Facebook.

