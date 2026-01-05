Viralul zilei | Cățelul care îi arată stăpânului propriile reguli pentru jocul „X și Zero” (VIDEO)

În timp ce unii stăpâni aleargă alături de cățeii lor prin parc pentru a-i menține în vigoare pe blănoși, alții le testează acestora capacitățile intelectuale și îi provoacă prin jocuri îndrăznețe. Este și cazul lui Sunday, un golden retriever care a fost pus în fața unei provocări serioase: jocul de X și Zero, dar cu bunătăți pentru căței.

Cățelul care nu ține cont de reguli pentru jocul „X și Zero”

Un videoclip a devenit viral pe Instagram, după ce stăpânul lui Sunday, un golden retriever deja celebru pe internet, a arătat cât de inteligent este prietenul său blănos.

Sunday, pe numele său, a fost pus să joace celebrul „X și Zero”, însă puțin reinventat pentru a fi cât mai atractiv. Iar prin atractiv ne referim la folosirea unor gustări delicioase pentru a alege semnul câștigător.

În timp ce Sunday alegea gustarea pentru a indica semnul de pe tablă, stăpânul său nota propriul semn. Și mai amuzant este felul în care proprietarul cățelului a „tradus” comportamentul prietenului său necuvântător.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Sunday | Not Your Typical Golden Retriever (@sundaythegoldenretriever)

Jocul care a adunat sute de comentarii

Când a simțit că pierde teren, Sunday a decis să schimbe regulile. Nu i-a păsat că a pierdut în fața omului său, ba chiar s-a bucurat că i-au rămas lui toate gustările. Și ca o „răzbunare”, el a început să mănânce „piesele” de pe tablă, semn că pentru el jocul nu a fost despre câștig, ci despre plăcerea de a petrece timp cu stăpânul său și de a savura gustările preferate în timp ce, bineînțeles, îi este testată inteligența.

Videoclipul a adunat sute de comentarii din partea internauților, care l-au lăudat pe Sunday pentru felul în care a pierdut jocul cu demnitate.

„Ea tot a câștigat prin luarea tuturor gustărilor”, a scris un urmăritor al lui Sunday.

Chiar stăpânul a explicat cât de concentrat a fost cățelul pe tot parcursul jocului: „Sunday este foarte serioasă când gustările sunt implicate. Poți spune asta după acțiunea sprâncenelor. A trebuit să fac câteva tăieturi ale clipului pentru că dura o veșnicie până își gândea mișcările”.

