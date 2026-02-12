Un câine obez a găsit fericirea după ce a fost adoptat și a slăbit nu mai puțin de 20 de kg într-un timp record. Povestea și transformarea ei a impresionat internetul.
Un câine obez adoptat a slăbit 20 kg și a găsit fericirea
O cățelușă obeză, salvată de la eutanasiere, și-a schimbat viața radical atunci când a decis că este cazul să facă o schimbare. Pe numele său Penelope, ea a primit șansa de a fi adoptată, iar noii să stăpâni au pus-o la regim. Rezultatele s-au văzut într-un timp record, potrivit imaginilor postate pe Facebook de The Dodo.
Inițial, Penelope abia putea să meargă, iar de urcat scări nici nu putea fi vorba fără susținere îndelungată și ajutor. A început regimul special în luna mai, iar până octombrie viața ei a luat o turnură neașteptată.
Datorită hranei personalizate și a plimbărilor scurte, dar zilnice, alături de stăpâni, Penelope a reușit să slăbească nu mai puțin de 20 de kilograme. Transformarea ei radicală s-a văzut nu doar fizic, ci și comportamental, căci a devenit mult mai energică și mai plină de viață.
Acum Penelope este vedetă pe internet, fiind un exemplu atât pentru oameni, cât și pentru animale. Forța, voința și perseverența de care a dat dovadă pentru a-și atinge scopul a devenit rapid viral, având alături o comunitate uriașă care o susține să își mențină starea de sănătate la cote cât mai bune.
